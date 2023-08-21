اليوم.. 8 مباريات في نهائيات كرة الطائرة للناشئين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الليبي للكرة الطائرة تنظيم ثماني مباريات ضمن نهائيات بطولة وكأس ليبيا لفئة 14 و17 عاما، التي تستمر حتى 29 أغسطس الجاري.

يأتي ذلك وفقا لما أسفرت عنه قرعة النهائيات بالمدينة الرياضية في مصراتة، حسب بيان نشرته صفحة الاتحاد على «فيسبوك» اليوم الإثنين.

بطولة تحت 14 عاما

قُسمت الفرق في بطولة تحت 14 عاما إلى مجموعتين ضمت المجموعة الأولى فرق «أساريا والهلال السويحلي والبشائر»، بينما يتنافس في المجموعة الثانية فرق «الهدى والأهلي بنغازي وأبوسليم والجزيرة».

تقام مباريات البطولة بقاعة 15 أغسطس بنادي الاتحاد المصراتي، على أن تنطلق أربع مباريات اليوم تجمع أساريا مع الهلال، يعقبها مباراة الهدى والجزيرة، وثالث المباريات تجمع السويحلي والبشائر، فيما تقام المباراة الرابعة بين أبوسليم والأهلي بنغازي.

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بطولة تحت 17 سنة

قسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين ضمت الأولى فرق «الهلال والاتحاد والسويحلي والهدى»، والمجموعة الثانية ضمت فرق «الاتحاد المصراتي وأبوسليم والجزيرة والأهلي بنغازي».

وفي اليوم الأول ستقام أربع مباريات بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، تجمع الأولى منها كلا من الهلال والاتحاد، يعقبها مباراة أبوسليم والجزيرة، ثم الهدى والسويحلي، والمباراة الرابعة تجمع المصراتي والأهلي بنغازي.

يشار إلى أن كل مجموعة ستتبارى فيما بينها من نصف دوري، ويتأهل الأول والثاني كل مجموعة للدور الرباعي، وفقا للاتحاد الليبي للكرة الطائرة.