  • Alwasat News
Atwasat

اليوم.. 8 مباريات في نهائيات كرة الطائرة للناشئين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 12:10 مساء
اليوم.. 8 مباريات في نهائيات كرة الطائرة للناشئين
إحدى مباريات الكرة الطائرة للناشئين، 21 أغسطس 2023 (الاتحاد الليبي للكرة الطائرة)
alwasat radio

أعلن الاتحاد الليبي للكرة الطائرة تنظيم ثماني مباريات ضمن نهائيات بطولة وكأس ليبيا لفئة 14 و17 عاما، التي تستمر حتى 29 أغسطس الجاري.

يأتي ذلك وفقا لما أسفرت عنه قرعة النهائيات بالمدينة الرياضية في مصراتة، حسب بيان نشرته صفحة الاتحاد على «فيسبوك» اليوم الإثنين.

بطولة تحت 14 عاما
قُسمت الفرق في بطولة تحت 14 عاما إلى مجموعتين ضمت المجموعة الأولى فرق «أساريا والهلال السويحلي والبشائر»، بينما يتنافس في المجموعة الثانية فرق «الهدى والأهلي بنغازي وأبوسليم والجزيرة».

تقام مباريات البطولة بقاعة 15 أغسطس بنادي الاتحاد المصراتي، على أن تنطلق أربع مباريات اليوم تجمع أساريا مع الهلال، يعقبها مباراة الهدى والجزيرة، وثالث المباريات تجمع السويحلي والبشائر، فيما تقام المباراة الرابعة بين أبوسليم والأهلي بنغازي.

-اتحاد الطائرة يعلن استضافة ليبيا لبطولة أفريقيا للناشئين
-اتحاد الطائرة يتعاقد مع مدرب تونسي لفئة الناشئين

بطولة تحت 17 سنة
قسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين ضمت الأولى فرق «الهلال والاتحاد والسويحلي والهدى»، والمجموعة الثانية ضمت فرق «الاتحاد المصراتي وأبوسليم والجزيرة والأهلي بنغازي».

وفي اليوم الأول ستقام أربع مباريات بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، تجمع الأولى منها كلا من الهلال والاتحاد، يعقبها مباراة أبوسليم والجزيرة، ثم الهدى والسويحلي، والمباراة الرابعة تجمع المصراتي والأهلي بنغازي.

يشار إلى أن كل مجموعة ستتبارى فيما بينها من نصف دوري، ويتأهل الأول والثاني كل مجموعة للدور الرباعي، وفقا للاتحاد الليبي للكرة الطائرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. أول عاصفة مدارية تضرب كاليفورنيا منذ 84 عاما

شاهد.. أول عاصفة مدارية تضرب كاليفورنيا منذ 84 عاما
روسيا: استئناف العمل في مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني

روسيا: استئناف العمل في مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني
شاهد.. ماذا قال الدريدي والترهوني عقب فوز الأهلي بنغازي على إنيمبا النيجيري؟

شاهد.. ماذا قال الدريدي والترهوني عقب فوز الأهلي بنغازي على إنيمبا النيجيري؟
علي الهوني يصدر باكورة أعماله الشعرية في «مرآة الزمان»

علي الهوني يصدر باكورة أعماله الشعرية في «مرآة الزمان»
4 انتصارات وتعادلان في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز

4 انتصارات وتعادلان في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
الأميركي نواه لايلز يحرز ذهبية 100م بمونديال القوى في بودابست

الأميركي نواه لايلز يحرز ذهبية 100م بمونديال القوى في بودابست
أبوسليم يفوز على أولمبي الباجي التونسي في أول مشاركة أفريقية بتاريخه

أبوسليم يفوز على أولمبي الباجي التونسي في أول مشاركة أفريقية بتاريخه
أنشيلوتي يحقق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد

أنشيلوتي يحقق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا
انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا

انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا
الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام

الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام
الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام

الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام
دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء

دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة

«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر

تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة

صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأهلي بنغازي يفوز على أنيمبا 4-3 في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا
الأهلي بنغازي يفوز على أنيمبا 4-3 في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا
أبوسليم يفوز على أولمبي الباجي التونسي في أول مشاركة أفريقية بتاريخه
أبوسليم يفوز على أولمبي الباجي التونسي في أول مشاركة أفريقية ...
انتخاب التومي عضوًا بمجلس الاتحاد العربي للعبة للرياضات الإلكترونية
انتخاب التومي عضوًا بمجلس الاتحاد العربي للعبة للرياضات ...
زراع نائبًا لرئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي لكرة الريشة
زراع نائبًا لرئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي لكرة الريشة
4 انتصارات وتعادلان في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
4 انتصارات وتعادلان في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس العالم للشطرنج
الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو ......
انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا
انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري......
شاهد.. لحظة صمت في الدقيقة 111 لخروج كريستيانو محمولا على عربة وهو يبكي
شاهد.. لحظة صمت في الدقيقة 111 لخروج كريستيانو محمولا على ......
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة ......
المزيد
اليوم.. 8 مباريات في نهائيات كرة الطائرة للناشئين
اليوم.. 8 مباريات في نهائيات كرة الطائرة للناشئين...
شاهد.. ماذا قال الدريدي والترهوني عقب فوز الأهلي بنغازي على إنيمبا النيجيري؟
شاهد.. ماذا قال الدريدي والترهوني عقب فوز الأهلي بنغازي على ......
45 مشاركًا في دورة مدربي كرة القدم الرخصة «D» بسبها
45 مشاركًا في دورة مدربي كرة القدم الرخصة «D» بسبها...
4 انتصارات وتعادلان في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
4 انتصارات وتعادلان في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري ......
زراع نائبًا لرئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي لكرة الريشة
زراع نائبًا لرئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي لكرة الريشة...
المزيد