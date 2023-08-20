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انتخاب التومي عضوًا بمجلس الاتحاد العربي للعبة للرياضات الإلكترونية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 20 أغسطس 2023, 09:35 مساء
انتخاب التومي عضوًا بمجلس الاتحاد العربي للعبة للرياضات الإلكترونية
علاء الدين التومي عضو مجلس الاتحاد العربي للعبة للرياضات الالكترونية (فيسبوك)
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انتُخب رئيس الاتحاد الليبي للرياضات الإلكترونية علاء الدين التومي عضوًا بمجلس الاتحاد العربي للعبة للرياضات الإلكترونية.

الرياض تستضيف اجتماع الجمعية العمومية
جاء ذلك خلال اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد العربي للعبة الذي نُظِّم في مدينة الرياض بالسعودية على هامش إقامة الدوري العربي والأفريقي للرياضات الإلكترونية.

من جهة أخرى، يشارك المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية في منافسات الدوري العربي والأفريقي المقام في مدينة الرياض السعودية.

مشاركة ليبية في الرياضات الإلكترونية بسنغافورة
نقاط متعددة في اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد العربي للألعاب الإلكترونية

ويتنافس 25 منتخبًا في الدوري العربي والأفريقي هي: ليبيا والامارات وتونس المغرب والبحرين وعمان وسورية والعراق والأردن ولبنان والكويت والصومال وجيبوتي والسنغال ومالي وبوركينافاسو وكينيا وناميبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا ونيجيريا والسعودية البلد المنظم للبطولة.

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