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تواصل دورة مدربي كرة اليد بإشراف من الاتحادين الدولي والأفريقي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 09 أغسطس 2023, 05:54 مساء
تواصل دورة مدربي كرة اليد بإشراف من الاتحادين الدولي والأفريقي
الدكتورة نهلة أبودينة خلال فعاليات الدورة (قيسبوك)
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تتواصل لليوم الرابع على التوالي فعاليات دورة المدربين الخاصة بلعبة كرة اليد للحصول علي الرخصة التدريبية «D» تحت إشراف من الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة اليد .

22 متدربًا يستفيدون من الدورة
الدورة ينظمها الاتحاد الليبي لكرة اليد وتشهد مشاركة 22 متدربًا، ويتلقى خلالها المتدربون محاضرات نظرية وعملية في جديد علوم وفنون كرة اليد.

يحاضر في الدورة الدكتورة نهلة أبودينة، رئيسة لجنة المدربين بالاتحاد الأفريقي، الخبيرة الدولية بالاتحاد الدولي. وقد تواصلت اليوم التدريبات بقاعة 17 فبراير بالمدينة الرياضية في طرابلس.

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وقد انطلقت الدورة أمس الأول الإثنين بمقر الأكاديمية الأولمبية بطرابلس، وتختتم يوم 22 من شهر أغسطس الجاري.

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