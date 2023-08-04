استقبال حافل لفريق مدرسة الوصال عقب مشاركته في عالمية المدارس لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حظي فريق مدرسة الوصال العامرة لكرة القدم باستقبال حافل لدى وصوله إلى مطار معيتيقة في طرابلس، عقب مشاركته الجيدة في بطولة العالم المدرسية لكرة القدم التي جرت مؤخرًا بالمغرب.

إعداد قصير ونتائج جيدة

كان في مقدمة مستقبليه مديرة المدرسة أسماء الشيخي، وخليفة قمبي مسؤول النشاط بإدارة التعليم الخاص.

وفريق مدرسة الوصال ممثل ليبيا في هذا الحدث العالمي برغم قصر مدة الاستعداد، إلا أنه قدم مستوى جيدًا في البطولة وعروضه نالت الإعجاب، تأهل ثانيًا عن مجموعته بعد تعادله في الدور التمهيدي مع بلغاريا بدون أهداف، وفقدان مباراته أمام السعودية 1-2.

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وفي الأدوار الترتيبية فقد مباراته الأولى أمام إنجلترا 0-1 ثم فاز في مباراته الثانية على التشيك بهدفين لهدف، سجلهما علي زكريا وفراس الأسود.

وقد جاءت مدرسة الوصال في الترتيب العام الرابع عشر في البطولة من بين 31 فريقًا مشاركًا.