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متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 12:13 مساء
متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية (فيديو)
المتسابقة الصومالية نصرة أبوكار علي (فيسبوك)
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تسبب مقطع فيديو، انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، في معاقبة مدرب فريق ألعاب القوى الصومالي بإيقافه عن ممارسة عمله، لتسببه فيما يشبه الفضيحة الرياضية خلال دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية المقامة حاليا في الصين.

مقطع فيديو كشف الواقعة
جرى إيقاف مدرب ألعاب القوى الصومالي عن العمل بعدما أظهر مقطع الفيديو عدّاءة غير كفؤة، احتاجت إلى 22 ثانية تقريباً من أجل إنهاء سباق الـ100 متر الدولي، وفق ما نقلته «يورونيوز».

وحصدت نصرة أبو كار علي (20 عاماً) المركز الأخير في دورة الألعاب الجامعية العالمية في تشنغدو بالصين، بعدما استغرقت ما يقارب ضعف المدّة التي استغرقتها البرازيلية غابرييلا موراو الفائزة بالمركز الأول في السباق نفسه.

وظهرت نصرة، في مقطع فيديو انتشر في شبكات التواصل، خارجة عن إطار معظم السباق، الذي أنهته بتخطيها خطّ النهاية بفارق عشر ثوانٍ عن الفائزة.

وقد أثار أداء العداءة السخرية والغضب، حيث أرجع البعض ما جرى إلى فساد وعدم كفاءة الحكومة الصومالية.

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من جهته، قال وزير الرياضة محمد بري محمود إن التحقيقات مع اللجان الأوليمبية الوطنية كشفت أن العداءة ليست عندها خلفية في الجري أو أي رياضة أخرى.

وأوضح الوزير أنه علق عمل رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى خديجو عدن ضاهر بتهمة إساءة استخدام السلطة والمحسوبية والتشهير باسم الأمة، وأنه سيتخذ إجراءات قانونية بشأن الحادث.

وقد اعتذر وزير الشباب، في وقت سابق، عن الواقعة. وأكد أن وزارته ليست على علم باختيار نصرة للمنافسة في الألعاب.

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