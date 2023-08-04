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خروج مبكر للمبارز علي بن طالب من دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 04 أغسطس 2023, 12:06 مساء
خروج مبكر للمبارز علي بن طالب من دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية
المبارز الليبي علي بن طالب (فيسبوك)
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غادر المبارز علي بن طالب منافسات المبارزة بالسيف «ايبيه» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية، بعد أن فقد جميع مبارياته الست التي خاضها في الدورة المقامة حاليا في مدينة تشنغدو الصينية.

نتائج المباريات الست
خسر المبارز على بن طالب أمام كل من: الأوزبكى محمد صديقوف 0/ 5، والإماراتى خليفة الزرعونى 1/ 5، والبولندى ميشيلاك 0 /5، والفنلندى توبيكات 0 /5، والأستونى إسكوف روسلان 0 /5، واليابانى ماتسوموتو 3/ 5.

وفي منافسات سابقة برياضة الجودو، فقد مصطفى بن سعيد مباراته أمام الصيني ليو وينزي بالايبون 0-10.

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وفي منافسات الووشو، كانت نتائج ممثل العرب من الجزائر على النحو التالي: في اختصاص «شانغ كوان»، حلت الجزائرية لينا مسعود في الترتيب الخامس. وفي منافسات الووشو «نان داو»، حلت الجزائرية لويزا مولود في الترتيب الثامن.

وفي اختصاص «ترى جيجيان»، حل الجزائري الحسن في الترتيب العاشر. وفي الووشو «شانغ كوان»، حل الجزائري هيثم لكباس في الترتيب الرابع عشر.

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