فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد الكرة تتويج الأهلي طرابلس بالدوري

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس لجنة تنظيم المسابقات الموقوف باتحاد كرة القدم، فيصل بادي، أن فريق الأهلي بنغازي لم ينسحب من مباراته أمام فريق أبوسليم ضمن الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة القدم.

الأهلي بنغازي التزم بالجدول المعلن

قال فيصل بادي في مقطع فيديو إن الأهلي بنغازي التزم بخوض مباراته في توقيت مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد نفسه التي انسحب منها الأخير، لاعتراضه على طاقم التحكيم.

وقد أصدر رئيس اتحاد كرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، اليوم الجمعة، قرارا بإيقاف فيصل بادي، وإحالته إلى التحقيق بسبب تجاوزه صلاحياته كرئيس للجنة المسابقات وعضو في لجنة الإشراف على مباريات دور سداسي التتويج، حسبما جاء في القرار.

وأضاف فيصل بادي أن الجدول الرسمي للمباريات يؤكد إقامة المباريات الثلاث للجولة الأخيرة في توقيت واحد، لذلك، وبصفته رئيسا للجنة تنظيم المسابقات، أصدر قرارا بتأجيل مباريات الجولة الخامسة من سداسي التتويج 72 ساعة.

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وأشار بادي إلى أنه أعلن قراره عبر القنوات التليفزيونية. وقال إنه اتخذ هذا القرار ولو كلفه إقالته من اتحاد الكرة، نافيا تقديم أي استقالة، ومحملا اتحاد الكرة مسؤولية قرار إعلان الأهلي طرابلس بطلا للدوري الليبي لكرة القدم، حيث كان من المفترض أن يحترم اتحاد الكرة قرار رئيس لجنة المسابقات، بوصفه المسؤول الأول عن المسابقة وليس اتحاد الكرة.

وأعلن فيصل بادي أنه بصفته رئيسا للجنة المسابقات لن يعتمد نتائج الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج، محملا المسؤولية كاملة لأعضاء اتحاد كرة القدم عن قرار تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي.

وشدد فيصل بادي على أن لائحة اختصاصات لجنة المسابقات تنص على أن من صلاحياته افتتاح الموسم الرياضي وتتويج الفائز، وهذا يعني أن إعلان الفائز بالدوري وتتويجه من اختصاص لجنة المسابقات وليس اتحاد كرة القدم.