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زكريا المنصوري الأفضل في الجولة الثالثة لسداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 09:14 مساء
زكريا المنصوري الأفضل في الجولة الثالثة لسداسي التتويج
لاعب الأهلي بنغازي زكريا المنصوري. (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
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فاز لاعب نادي الأهلي بنغازي، الجزائري زكريا المنصوري، بجائزة الأفضل في الجولة الثالثة من دوري التتويج السداسي الليبي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023 (دورينا) الذي يُقام في تونس.

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم السبت، في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن زكريا المنصوري هو الأفضل في الجولة الثالثة حسب اختيار الجمهور.

وقاد المنصوري فريقه الأهلي بنغازي إلى فوز صعب في مباراة الديربي أمام النصر بهدفين لهدف. وبفضل هدفي اللاعب الجزائري ارتقى الأهلي بنغازي إلى وصافة الترتيب بوصوله إلى النقطة السادسة متخلفا بنقطة واحدة عن الأهلى طرابلس صاحب الصدارة.

المكاري مهاجم النصر أفضل لاعب في الجولة الثانية لسداسي التتويج
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج
توقيت موحد للجولة الرابعة في التتويج السداسي بـ«دورينا»
الأهلي بنغازي يفوز على النصر في سداسي التتويج بـ«دورينا»

وسبق أن فاز أحمد المكاري مهاجم فريق النصر، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من منافسات دوري التتويج السداسي.

وغدا الأحد، تنطلق المرحلة الرابعة (قبل الأخيرة) من دوري التتويج السداسي، بينما قررت لجنة تنظيم المسابقات إقامة مباريات تلك الجولة في توقيت واحد، لضمان الشفافية في النتائج بجولات الحسم. وستُجرى المباريات في تمام الثامنة مساء على الملاعب المختلفة، حيث سيلتقي على ملعب المنستير النصر مع الاتحاد، وعلى ملعب رادس يتواجه الأهلي بنغازي والهلال، بينما يستضيف ملعب صفاقس مباراة الأهلي طرابلس مع أبوسليم.

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