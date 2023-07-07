توقيت موحد للجولة الرابعة في التتويج السداسي بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد دوري التتويج السداسي الليبي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023 (دورينا)، المقام في تونس للعام الثاني على التوالي، لانطلاق المرحلة الرابعة (قبل الأخيرة) الأحد المقبل، بينما قررت لجنة تنظيم المسابقات إقامة مباريات تلك الجولة في توقيت واحد، لضمان الشفافية في النتائج بجولات الحسم، لذلك ستجرى في تمام الثامنة مساء على الملاعب المختلفة، حيث سيلتقي على ملعب المنستير النصر مع الاتحاد، وعلى ملعب رادس يتواجه الأهلي بنغازي والهلال، بينما يستضيف ملعب صفاقس مباراة الأهلي طرابلس مع أبوسليم.

الأهلي بنغازي يقفز للوصافة في الجولة الثالثة

لم تشهد الجولة الثالثة تحولات جذرية في ترتيب الفرق الستة المتنافسة، حيث ظل الأهلي طرابلس في الصدارة برصيد 7 نقاط، بعد التعادل مع الهلال دون أهداف، لكن الأهلي بنغازي نجح في القفز للوصافة بـ6 نقاط، بعد الفوز على النصر في «ديربي بنغازي» 2-1، بينما يسير حامل اللقب الاتحاد ببطء في منافسات السداسي بتعادل ثانٍ على التوالي 2-2 مع أبوسليم، ليظل الترتيب لمصلحة الأهلي طرابلس برصيد 7 نقاط، يليه الأهلي بنغازي بـ6 نقاط، ثم الهلال ثالثا بـ3نقاط، وبفارق الأهداف يأتي النصر رابعا بالرصيد نفسه، وخامسا الاتحاد بنقطتين، وسادسا وأخيرا أبوسليم بنقطتين أيضا.

إدارة الاتحاد تلوح بالانسحاب من دوري التتويج

أمام تراجع نتائج حامل اللقب في دوري التتويج السداسي، أعلنت إدارة نادي الاتحاد التلويح بالانسحاب من المنافسات المقامة في تونس بسبب الاعتراض على التحكيم. وجاء نص بيانها المنشور على الصفحة الرسمية للنادي عبر «فيسبوك»: «إزاء المهازل التحكيمية، وشراء الذمم، والتلاعب في نتائج مباريات سداسي التتويج، وحرمان الأندية المشاركة في هذا الدوري حق التنافس الرياضي الشريف، للظفر ببطولة الدوري، خدمةً لنادٍ بعينه، وآخرها ما صاحب مجريات مباراة فريقنا الأول لكرة القدم ضمن الجولة الثالثة من فضائح كروية شاهدها القاصي والداني، فإن الجمعية العمومية لنادي الاتحاد تتوجه بدعوة أعضائها إلى حضور الاجتماع الطارئ، الذي سينعقد الخميس 6 يوليو 2023 في مقر النادي، لتقرير مصير استمرار مشاركة الفريق الأول في هذه المسرحية الهزلية».

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تعادل مع أبوسليم وارتباك تحكيمي وراء الأزمة

تعادل الاتحاد أمام جاره أبوسليم 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، ضمن ثالثة جولات سداسي التتويج. جاءت المباراة مثيرة وسريعة، حيث تقدم الاتحاد بهدف المحترف المغربي عبدالغفور المهيري، واحتسب حكم المباراة البرتغالي فابيو كوستا ركلة جزاء لأبو سليم، لتتوقف المباراة بسبب احتجاجات لاعبي ومرافقي الاتحاد، وطرد على أثرها حكم اللقاء رئيس نادي الاتحاد محمود عبودة، ونفذ الركلة التونسي تامر الصالحي، وأحرز منها التعادل، وبلغت الإثارة ذروتها بعد أن نجح سيف جدور في خطف هدف ثانٍ لأبوسليم فى الدقيقة 66، قبل أن يعود الاتحاد وينجح في تسجيل التعادل من كرة ثابتة نفذها عبدالعاطي العباسي، وهو التعادل الثاني لفريق الاتحاد، بعد خسارة وتعادل، بينما سجل أبو سليم تعادله الثاني أيضا، ليضيف كل فريق نقطة لرصيده.

النصر يخسر للمرة الثانية ويتوقف رصيده عند 3 نقاط

خطف الأهلي بنغازي فوزا ثمينا من جاره النصر في ملعب رادس بالعاصمة التونسية، حيث تقابلا في ختام الجولة الثالثة من مرحلة سداسي التتويج. تقدم الأهلي بنغازي بهدف عبر تسديدة يسارية أطلقها الجزائري زكريا منصوري من خارج منطقة الجزاء، ثم هز أحمد كرواع شباك النصر بالهدف الثاني بعد متابعته كرة ارتدت من العارضة، قبل أن ينجح أحمد مكاري في تقليص الفارق للنصر بعد أن غيّر مسار تسديدة العلواني. وشهدت المباراة بطاقتين حمراوين في آخر دقائق المباراة، حيث نال الأولى إداري النصر والثانية المعد البدني للأهلي بنغازي. ويعد هذا الفوز الثاني للأهلي بنغازي في مرحلة السداسي، بعد انتصاره في الجولة الأولى، والخسارة في الثانية، بينما تلقى النصر خسارته الثانية في 3 مباريات، ليقفز الأهلي بنغازي لوصافة الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما توقف رصيد النصر عند 3 نقاط في المركز الثالث.

الهلال يحقق التعادل الثالث.. والأهلي طرابلس يتصدر

بعد أن كان الأهلي طرابلس الأقرب إلى الحسم المبكر، كونه صاحب 6 نقاط من أول جولتين، والفوز في الجولة الثالثة على الهلال يمنحه أفضلية الحسم المبكر، إلا أن الهلال نجح في إيقاف مسيرته موقتا، بعد أن خطف نقطة ثمينة منه بالتعادل السلبي على أرضية ملعب سوسة في ثالثة جولات السداسي. جاءت المباراة بينهما قوية وسريعة، وكاد الهلال يخطف الفوز في مناسبتين اصطدمت فيهما الكرة بالقائم: مرة في الشوط الأول وأخرى بالشوط الثاني. ويعد هذا التعادل الأول للأهلي طرابلس في سداسي التتويج، بعد فوزين متتاليين، بينما سجل الهلال تعادله الثالث على التوالي. وبهذا التعادل، رفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول، بينما أضاف الهلال نقطة لرصيده، ليصبح 3 نقاط في المركز الرابع موقتا.

المقاعد الأفريقية في دوري الأبطال و«الكونفيدرالية»

تبحث الفرق الستة عن التتويج باللقب، وكذلك المشاركة الأفريقية في الموسم الجديد، بعد أن قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) منح ليبيا أربعة مقاعد في بطولتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية)، بواقع مقعدين في كل بطولة، حيث يتأهل بطل الدوري ووصيفه لدوري الأبطال، بينما يتأهل الثالث والرابع لـ«الكونفيدرالية». لذلك تغازل الطموحات الجميع بالتأهل إلى دوري الأبطال، الذي يمنح المشارك فيه فرصتين: المنافسة على لقبه أو الانتقال إلى منافسات «الكونفيدرالية» حال خروجه من الدوري الأفريقي.

مباراة بالدوري الليبي. (الإنترنت)