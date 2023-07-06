الأهلي بنغازي يفوز على النصر في سداسي التتويج بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق الأهلي بنغازي فوزًا على النصر بهدفين مقابل هدف، بملعب رادس في تونس، في ثالث مباريات الجولة الثالثة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

افتتح زكريا المنصوري الأهداف في الدقيقة 11 لصالح الأهلي بنغازي، وضاعف أحمد كرواع النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 43. وفي الشوط الثاني أدرك أحمد المكاري هدف تقليص الفارق لفريق النصر في الدقيقة 59.

أدار اللقاء الحكم الدولي الصربي سيموفيتش نوفاك، وعلق عليه لقناة الوسط (WTV) المعلق الرياضي أيوب عبدالسلام.

وشهدت المباراة في لحظاتها الأخيرة اشتباكًا بين جهازي الفريقين، مما اضطر حكم اللقاء لإشهار البطاقة الحمراء لاثنين من الجهاز الإداري للفريقين.

الأهلي بنغازي بست نقاط

ورفع فريق الأهلي بنغازي رصيده إلى ست نقاط من فوزين وهزيمة، حيث بدأ دور سداسي التتويج بلقب «دورينا» بالفوز على الاتحاد، لكنه خسر أمام الأهلي طرابلس في الجولة الثانية. أما النصر فظل بثلاث نقاط، حيث خسر المباراة الأولى أمام الأهلي طرابلس، لكنه عاد ليفوز في الجولة الثانية على أبوسليم، قبل أن يخسر من الأهلي بنغازي في الجولة الثالثة.

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الأهلي طرابلس في الصدارة بسبع نقاط

وفي المباراتين الأخريين، تعادل فريقا الأهلي طرابلس والهلال من دون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، وبالتالي حافظ الأهلي طرابلس على صدارة ترتيب فرق دور سداسي التتويج بعدما ارتفع رصيده إلى سبع نقاط حصدها من انتصارين وتعادل، كما ارتفع رصيد الهلال إلى ثلاث نقاط حصدها من التعادل في مبارياته الثلاث التي خاضها حتى الآن في دور سداسي التتويج.