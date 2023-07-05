شاهد عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تنقل قناة الوسط (WTV) مباراة فريقي أبوسليم والاتحاد في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، بمدينة صفاقس التونسية، في ثاني مباريات الجولة الثالثة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

حكم مباراة أبوسليم والاتحاد

يدير اللقاء الحكم الدولي فابين فيريسمو، ويعلق عليها لقناة الوسط (WTV) المعلق الرياضي سراج سالم، فيما سيكون طه البركي مراسلا.

الفريقان يدخلان اللقاء بطموح الفوز نظرًا لصعوبة موقف كل منهما في دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، فالاتحاد خسر مباراته الأولى أمام الأهلي بنغازي، وتعادل في الثانية مع الهلال، وهو لا يملك سوى نقطة واحدة، ويأمل أن يزيد رصيده بالفوز اليوم على أبوسليم.

أما أبوسليم فلديه نقطة واحدة أيضًا بالتعادل في الجولة الأولى مع الهلال، لكنه خسر مباراته في الجولة الثانية مع النصر، وبالتالي فإن موقفه مماثل لموقف الاتحاد.

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استوديو قناة الوسط (WTV)

وتقدم قناة الوسط (WTV) استوديو تحليليًا مميزًا اعتبارًا من الرابعة والنصف عصر اليوم بتوقيت ليبيا، تمهيدًا لمباريات الجولة الثالثة من دوري التتويج السداسي الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

يقدم استديو التحليل في قناة الوسط (WTV) الإعلامي مراد دخيل، في حضور ستة من محللي قناة (WTV): عبدالرحيم نجم وعادل الخمسي ونادر كارة وأسامة الفزاني وعلي رحومة وعلاء نجم، لتحليل أداء الأندية الستة في دوري التتويج السداسي المقام في تونس.