تعادل سلبي بين الأهلي طرابلس والهلال يشعل دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل فريقا الأهلي طرابلس والهلال من دون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الأهلي طرابلس يحافظ على الصدارة

بهذا التعادل حافظ الأهلي طرابلس على صدارة ترتيب فرق دور سداسي التتويج بعدما ارتفع رصيده إلى سبع نقاط حصدها من انتصارين وتعادل، كما ارتفع رصيد الهلال إلى ثلاث نقاط حصدها من التعادل في مبارياته الثلاث التي خاضها حتى الآن في دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

- انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والهلال في سداسي التتويج بـ«دورينا»

- شاهد.. سامح الدربالي يكشف سر فوز الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بـ«دورينا»

قدم فريقا الأهلي طرابلس والهلال مباراة متوسطة المستوى في الشوط الأول، إلا أن المستوى ارتفع كثيراً في الشوط الثاني، عندما تقدم الهلال إلى الهجوم وهدد مرمى الأهلي طرابلس بعدة فرص خطيرة، مما دفع الأهلي طرابلس للرد بهجمات منظمة أملًا في تسجيل هدف، إلى أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي.