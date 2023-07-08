  • Alwasat News
Atwasat

شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 03:03 مساء
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج
تنويه قناة الوسط Wtv عن التغطية الخاصة لمباريات الجولة الرابعة من دور سداسي التتويج
alwasat radio

أعلنت قناة الوسط «Wtv» أنها ستقدم، اليوم السبت، تغطية خاصة لمباريات الجولة الرابعة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، التي ستقام غدا الأحد.

وقالت قناة الوسط «Wtv»، عبر حسابها على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، إن تغطيتها الخاصة ستنطلق في العاشرة مساء بتوقيت ليبيا.

تقدم تغطية قناة الوسط «Wtv» الخاصة بمباريات الجولة الرابعة من دور سداسي التتويج المذيعة أزاد عبدالباسط، بحضور الضيوف: أسامة الفزاني وعبدالرحيم نجم ومروان المبروك.

وستنطلق المباريات الثلاث، التي ستقام ضمن الجولة الرابعة من دور سداسي التتويج غدا السبت، في توقيت واحد، وهو الثامنة مساء بتوقيت ليبيا.

ويلتقي النصر والاتحاد في المنستير، ويلعب الأهلي بنغازي مع الهلال في رادس. بينما يلعب الأهلي طرابلس مع أبوسليم في صفاقس.

- «المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الأول من سداسي التتويج وتعاقب الأهلي بنغازي

شاهد.. الحالات التحكيمية لضربة بداية سداسي التتويج في ميزان استوديو الـ«VAR» عبر «Wtv»

وقد أسفرت نتائج الجولة الأولى من دور سداسي التتويج عن فوز الأهلي بنغازي على الاتحاد 2-1، وتعادل الهلال وأبوسليم سلبيا، وفوز الأهلي طرابلس على النصر 3-1.

وفي الجولة الثانية، تمكن النصر من الفوز على أبوسليم 2-صفر، والأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بالنتيجة نفسها، وتعادل الهلال مع الاتحاد بهدف لكل فريق.

بينما شهدت الجولة الثالثة تعادلا سلبيا بين الأهلي طرابلس والهلال، وتعادل أبوسليم والاتحاد بهدفين لكل منهما، وفوز الأهلي بنغازي على النصر 2-1.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط (WTV).. اضغط هنا
- للمشاهدة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج
شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي التتويج

شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي التتويج
كاريكاتير خيري - عدوان إسرائيلي على مخير جنين

كاريكاتير خيري - عدوان إسرائيلي على مخير جنين
الولايات المتحدة.. العثور على الكوكايين داخل البيت الأبيض «لم يعرض الأمن القومي للخطر»

الولايات المتحدة.. العثور على الكوكايين داخل البيت الأبيض «لم يعرض الأمن القومي ...
منظمة دولية: تدمير كل الأسلحة الكيميائية المصرّح عنها بشكل لا رجعة فيه

منظمة دولية: تدمير كل الأسلحة الكيميائية المصرّح عنها بشكل لا رجعة فيه
إردوغان يعلن أن بوتين سيزور تركيا في أغسطس

إردوغان يعلن أن بوتين سيزور تركيا في أغسطس
في تصريح إلى «بوابة الوسط».. مؤسسة الاستثمار تعد بالتصعيد ضد بلجيكا بعد حكم قضائي يؤيد توقيف رئيسها

في تصريح إلى «بوابة الوسط».. مؤسسة الاستثمار تعد بالتصعيد ضد بلجيكا بعد حكم ...
سقوط الحكومة الهولندية إثر خلافات بشأن الهجرة

سقوط الحكومة الهولندية إثر خلافات بشأن الهجرة
«هيومن رايتس» تطالب تونس بوقف طرد مهاجرين إلى الحدود الليبية

«هيومن رايتس» تطالب تونس بوقف طرد مهاجرين إلى الحدود الليبية
شاهد.. الأهلي طرابلس يحقق فوزا ثمينا على الاتحاد بدوري كرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يحقق فوزا ثمينا على الاتحاد بدوري كرة السلة
مانشستر سيتي يعلن تفاصيل أكبر جولة لكؤوس الثلاثية التاريخية

مانشستر سيتي يعلن تفاصيل أكبر جولة لكؤوس الثلاثية التاريخية
على هامش ندوة «أوبك».. عون يبحث مشروع نقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر ليبيا

على هامش ندوة «أوبك».. عون يبحث مشروع نقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر ليبيا
اختبارات قاسية لأردا غولر في معسكر ريال مدريد بأميركا

اختبارات قاسية لأردا غولر في معسكر ريال مدريد بأميركا
«جون أفريك»: صدام حفتر لا يخفي رغبته في الترشح للرئاسة

«جون أفريك»: صدام حفتر لا يخفي رغبته في الترشح للرئاسة
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية

الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية
الحكومة العراقية تفتح «تحقيقاً» في قضية خطف الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف

الحكومة العراقية تفتح «تحقيقاً» في قضية خطف الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف
بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته الأخيرة

بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته الأخيرة
فيديو.. الاتحاد يعلن استكمال دور سداسي التتويج ويرفض مبررات تغيير حكام مباراته أمام أبوسليم

فيديو.. الاتحاد يعلن استكمال دور سداسي التتويج ويرفض مبررات تغيير حكام مباراته ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
طارق العشري يوضح حقيقة توليه تدريب أحد الأندية الليبية
طارق العشري يوضح حقيقة توليه تدريب أحد الأندية الليبية
في منافسات رباعي تتويج السلة.. الأهلي بنغازي يصطدم بالأهلي طرابلس.. والاتحاد يواجه النصر
في منافسات رباعي تتويج السلة.. الأهلي بنغازي يصطدم بالأهلي ...
شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي التتويج
شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي...
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور ...
الملاكم الليبي بالخير يلتقي الجزائري يوغرطة.. ومشاركة مميزة للسباحة بدورة الألعاب العربية
الملاكم الليبي بالخير يلتقي الجزائري يوغرطة.. ومشاركة مميزة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور ......
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي ......
منتخب شباب اليد يتلقى الخسارة الثانية في مونديال اليد أمام الجزائر
منتخب شباب اليد يتلقى الخسارة الثانية في مونديال اليد أمام ......
المزيد
فيديو.. رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي يكشف الأوضاع المالية والإدارية
فيديو.. رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي يكشف ......
دارنس يعلن تجديد العقد مع مدربه المصري مصطفى مرعي
دارنس يعلن تجديد العقد مع مدربه المصري مصطفى مرعي...
المنتخب الوطني للكرة الطائرة يلتقي المنتخب الجزائري بدورة الألعاب العربية
المنتخب الوطني للكرة الطائرة يلتقي المنتخب الجزائري بدورة ......
الملاكم الليبي بالخير يلتقي الجزائري يوغرطة.. ومشاركة مميزة للسباحة بدورة الألعاب العربية
الملاكم الليبي بالخير يلتقي الجزائري يوغرطة.. ومشاركة مميزة ......
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور......
المزيد