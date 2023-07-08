شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قناة الوسط «Wtv» أنها ستقدم، اليوم السبت، تغطية خاصة لمباريات الجولة الرابعة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، التي ستقام غدا الأحد.

وقالت قناة الوسط «Wtv»، عبر حسابها على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، إن تغطيتها الخاصة ستنطلق في العاشرة مساء بتوقيت ليبيا.

تقدم تغطية قناة الوسط «Wtv» الخاصة بمباريات الجولة الرابعة من دور سداسي التتويج المذيعة أزاد عبدالباسط، بحضور الضيوف: أسامة الفزاني وعبدالرحيم نجم ومروان المبروك.

وستنطلق المباريات الثلاث، التي ستقام ضمن الجولة الرابعة من دور سداسي التتويج غدا السبت، في توقيت واحد، وهو الثامنة مساء بتوقيت ليبيا.

ويلتقي النصر والاتحاد في المنستير، ويلعب الأهلي بنغازي مع الهلال في رادس. بينما يلعب الأهلي طرابلس مع أبوسليم في صفاقس.

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وقد أسفرت نتائج الجولة الأولى من دور سداسي التتويج عن فوز الأهلي بنغازي على الاتحاد 2-1، وتعادل الهلال وأبوسليم سلبيا، وفوز الأهلي طرابلس على النصر 3-1.

وفي الجولة الثانية، تمكن النصر من الفوز على أبوسليم 2-صفر، والأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بالنتيجة نفسها، وتعادل الهلال مع الاتحاد بهدف لكل فريق.

بينما شهدت الجولة الثالثة تعادلا سلبيا بين الأهلي طرابلس والهلال، وتعادل أبوسليم والاتحاد بهدفين لكل منهما، وفوز الأهلي بنغازي على النصر 2-1.

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