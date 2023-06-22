قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

مع قرب انطلاق مباريات الدور السداسي للتتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم، أعلنت قناة الوسط «Wtv» عن مواعيد بث الاستوديو التحليلي والنقل لمباريات مرحلة سداسي التتويج من «دورينا» الممتاز، التي ستقام خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل على النحو التالي:



الجولة الأولى: الأحد 25 يونيو 2023

الاستوديو التحليلي: ابتداءً من الساعة الرابعة والنصف عصراً HD

الاتحاد - الأهلي بنغازي - ملعب سوسة: الساعة الخامسة والنصف مساءً HD

الهلال - أبوسليم - ملعب رادس: الساعة الثامنة مساءً HD

الأهلي طرابلس - النصر - ملعب المنستير: الساعة العاشرة مساءً HD

الجولة الثانية: السبت 1 يوليو 2023

الاستوديو التحليلي: ابتداءً من الساعة الرابعة والنصف عصراً HD

أبوسليم - النصر - ملعب سوسة: الساعة الخامسة والنصف مساءً HD

الأهلي طرابلس - الأهلي بنغازي - صفاقس: الساعة الثامنة مساءً HD

الهلال - الاتحاد - ملعب المنستير: الساعة العاشرة مساءً HD



الجولة الثالثة: الأربعاء 5 يوليو 2023

الاستوديو التحليلي: ابتداءً من الساعة الرابعة والنصف عصراً HD

الأهلي طرابلس - الهلال - ملعب سوسة: الساعة الخامسة والنصف مساءً HD

أبوسليم - الاتحـاد - ملعب صفاقس: الساعة الثامنة مساءً HD

النصر - الأهلي بنغازي - ملعب رادس: الساعة العاشرةً مساء HD



الجولة الرابعة: الأحد 9 يوليو 2023

الاستوديو التحليلي: ابتداءً من الساعة 7:00 HD

النصر - الاتحاد - ملعب المنستير: الساعة الثامنة مساءً

الأهلي بنغازي - الهلال - ملعب رادس: الساعة الثامنة مساءً

الأهلي طرابلس - أبوسليم - ملعب صفاقس: الساعة الثامنة مساءً



الجولة الخامسة: الخميس 13 يوليو 2023

الاستوديو التحليلي: ابتداءً من الساعة الساعة السابعة مساءً HD

الأهلي طرابلس - الاتحاد - ملعب رادس: الساعة الثامنة مساءً

الهلال - النصر - ملعب صفاقس: الساعة الثامنة مساءً

أبوسليم - الأهلي بنغـازي - ملعب المنستير: الساعة الثامنة مساءً



وأكدت الوسط «Wtv» أنها ستقوم ببث فقرتين للتحليل، الأولى ستكون لمدة ساعة، وستكون فقرة التحليل الأخيرة بعد نهاية المباريات لمدة لا تقل عن ساعة.

كما ستختتم تغطيتها المتواصلة بفقرة «VAR STOUDIO» نهاية كل يوم لتحليل الحالات التحكيمية في المباريات الثلاث، بعد نهاية الاستوديو التحليلي.