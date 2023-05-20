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على أرض ليبية.. عودة يلتقي بسيوني لأول مرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 07:31 مساء
على أرض ليبية.. عودة يلتقي بسيوني لأول مرة
يمينًا: مدرب الهلال محمد عودة، يسارًا: مدرب الأخضر عبدالحميد بسيوني، 20 مايو 2023. (الإنترنت)
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تشهد مواجهة الأخضر ونظيره الهلال ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن الأسبوع السابع ضمن مباريات المجموعة الأولى، منافسة مصرية خارج الخطوط بين مدربي الفريقين.

ويلتقي مدرب الهلال محمد عودة نظيره مدرب الأخضر عبدالحميد بسيوني لأول مرة، على الرغم من عملهم سابقًا في الدوري المصري، حيث تولى عودة تدريب فريق المقاولون العرب، بينما كانت آخر محطات المدرب بسيوني في نادي طلائع الجيش، إلا أنه لم يسبق أن تواجها، ليلتقيا معًا في الدوري الليبي.

الإثارة ممتدة داخل الخطوط
وتحمل المواجهة إثارة كبيرة داخل الخطوط أيضًا، إذ يبعد الأخضر بفارق ثلاث نقاط فقط عن الهلال، ويأمل الفريقان في حجز البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى الدور المقبل من الدوري، للمنافسة على نيل اللقب.

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ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ25 نقطة، ويأتي خلفه الأخضر رابعًا وفي رصيده 22 نقطة بنفس عدد المباريات.

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