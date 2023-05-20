شاهد الاستديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق اليوم السبت الاستديو التحليلي لمباراة الهلال والأخضر في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الأسبوع السابع من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى، وتنقلها قناة الوسط الأولى «WTV».

ويقود الاستديو المذيع عبدالرزاق بالحاج، وفي ضيافته محللو «قناة الوسط» عبد الرحيم نجم، وعادل الخمسي وعلي أرحومة، وينطلق استوديو الـ«VAR».. للتعليق على الحالات التحكيمية خلال المواجهة، عقب نهاية الاستوديو التحليلي بـ15 دقيقة.

وتحمل المواجهة إثارة كبيرة، إذ يبعد الأخضر بفارق ثلاث نقاط فقط عن الهلال، ويأمل الفريقان في حجز البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى الدور المقبل من الدوري، للمنافسة على نيل اللقب.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ25 نقطة، ويأتي خلفه الأخضر رابعًا وفي رصيده 22 نقطة بنفس عدد المباريات.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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