  • Alwasat News
Atwasat

شاهد الاستديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 05:39 مساء
شاهد الاستديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر في «دورينا»
لقطة من مواجهة الهلال والتحدي في الدوري الليبي، 11 مايو 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

ينطلق اليوم السبت الاستديو التحليلي لمباراة الهلال والأخضر في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الأسبوع السابع من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى، وتنقلها قناة الوسط الأولى «WTV».

ويقود الاستديو المذيع عبدالرزاق بالحاج، وفي ضيافته محللو «قناة الوسط» عبد الرحيم نجم، وعادل الخمسي وعلي أرحومة، وينطلق استوديو الـ«VAR».. للتعليق على الحالات التحكيمية خلال المواجهة، عقب نهاية الاستوديو التحليلي بـ15 دقيقة.

وتحمل المواجهة إثارة كبيرة، إذ يبعد الأخضر بفارق ثلاث نقاط فقط عن الهلال، ويأمل الفريقان في حجز البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى الدور المقبل من الدوري، للمنافسة على نيل اللقب.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ25 نقطة، ويأتي خلفه الأخضر رابعًا وفي رصيده 22 نقطة بنفس عدد المباريات.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط «WTV».. اضغط هنا
- للمشاهدة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر في «دورينا»

شاهد الاستديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر في «دورينا»
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان

قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية ...
الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم

الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم
نظام غذائي صحي لمرضى السكري

نظام غذائي صحي لمرضى السكري
صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين

صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين
ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء

ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء
التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا لدورة الألعاب العربية بالجزائر

التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا ...
وثائق: «إف بي آي» يصل إلى بيانات شخصية للأميركيين بشكل روتيني

وثائق: «إف بي آي» يصل إلى بيانات شخصية للأميركيين بشكل روتيني
الفنان التشكيلي المبدع الطاهر عويدة

الفنان التشكيلي المبدع الطاهر عويدة
كاريكاتير خيري - القمة العربية!

كاريكاتير خيري - القمة العربية!
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟

«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «أف 16»

بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات «أف 16»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة النصر والصداقة في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة النصر والصداقة في «دورينا»
نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)

نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)
روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباراة النصر والصداقة

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباراة النصر والصداقة
نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة

نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
لقب كأس العرب لكرة القدم الشاطئية بين مصر وسلطنة عمان بعد خروج ليبيا (صور)
لقب كأس العرب لكرة القدم الشاطئية بين مصر وسلطنة عمان بعد خروج ...
4 وديات لمنتخب ليبيا لكرة الصالات في البوسنة استعدادا لكأس العرب (صور)
4 وديات لمنتخب ليبيا لكرة الصالات في البوسنة استعدادا لكأس العرب ...
سيطرة ليبية على منصات التتويج في اليوم الأول لبطولة الراشدية لقفز الحواجز بتونس (صور)
سيطرة ليبية على منصات التتويج في اليوم الأول لبطولة الراشدية لقفز...
منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ4 قلائد ملونة في بطولتي أفريقيا والعرب بمصر (صور)
منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ4 قلائد ملونة في بطولتي أفريقيا ...
عبر «WTV».. استديو ثلاثي لنقل مباراة الهلال والأخضر في «دورينا»
عبر «WTV».. استديو ثلاثي لنقل مباراة الهلال والأخضر في «دورينا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين الأخضر والأهلي طرابلس
قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين ......
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور...
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»...
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل...
حزمة توصيات في المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق الرياضي بطرابلس (صور)
حزمة توصيات في المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق ......
المزيد
شاهد الاستديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر في «دورينا»
شاهد الاستديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال......
شاهد عبر «WTV»: الخمسي يوجه سهام النقد الحاد للأهلي بنغازي في «دورينا»
شاهد عبر «WTV»: الخمسي يوجه سهام النقد الحاد للأهلي بنغازي ......
الأهلي طرابلس ثانيا والسويحلي رابعا في أحدث ترتيب بعد مؤجلات «دورينا» (صور)
الأهلي طرابلس ثانيا والسويحلي رابعا في أحدث ترتيب بعد مؤجلات......
عبر «WTV».. استديو ثلاثي لنقل مباراة الهلال والأخضر في «دورينا»
عبر «WTV».. استديو ثلاثي لنقل مباراة الهلال والأخضر في ......
منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ4 قلائد ملونة في بطولتي أفريقيا والعرب بمصر (صور)
منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ4 قلائد ملونة في بطولتي ......
المزيد