عبر «WTV».. استديو ثلاثي لنقل مباراة الهلال والأخضر في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «WTV» في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت، استديو تحليليا موسعا لمباراة الهلال والأخضر، ضمن الجولة السابعة إياب من المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، يقدم استديو التحليل عبدالرزاق بالحاج في حضور عبدالرحيم نجم وعادل الخمسي وعلى أرحومة.

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تستعرض قناة الوسط «WTV» تفاصيل المباراة، تتبعها فقرة «VAR» لمدة ربع الساعة، للتعليق على الحالات التحكيمية المشكوك في صحتها خلال المباريات.

السبت 20 مايو

الهلال × الأخضر - ملعب شهداء بنينا 6:30 استوديو «WTV».

ختام الأسبوع السادس إياب

واختتمت، الجمعة، مباريات الأسبوع السادس إياب للمجموعة الثانية، وفاز الأهلي طرابلس على المحلة بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب أبوسليم، وعلى ملعب مدينة مصراتة أنعش فريق السويحلي آماله في المنافسة لبلوغ دور السداسي، بفوزه على الأولمبي بهدفين نظيفين.

المجموعة الأولى

تعادل بهدفين الصقور ودارنس، وفاز الهلال على التحدي بهدفين نظيفين، وفاز الأهلي بنغازي على شباب الجبل بهدف، بينما تعادل بهدفين الصداقة والأخضر، وفاز التعاون على النصر بهدفين دون رد.

المجموعة الثانية

تعادل سلبيا المدينة وأبوسليم، وفاز الاتحاد على أساريا بأربعة أهداف دون رد، وفاز الخمس على الاتحاد المصراتي بهدفين مقابل هدف، وفاز السويحلي على الأولمبي بهدفين نظيفين، وفاز الأهلي طرابلس على المحلة بهدف وحيد.

فقرة التحليل التحكيمي للمباريات

فقرة (VAR STOUDIO) نهاية كل استوديو تحليلي ويكون زمنها من 10-15 دقيقة.