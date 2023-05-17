منتخب ليبيا للترايثلون يشارك في بطولتي أفريقيا والعرب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت أمس الثلاثاء بعثة المنتخب الوطني للترايثلون دولة مصر للمشاركة في البطولة الأفريقية والبطولة العربية للترايثلون والتي تحتضنهما مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري.

ويترأس البعثة رئيس الاتحاد الليبي للترايثلون علي زايد للمشاركة في اجتماعات الاتحادين الأفريقي والعربي التي تقام على هامش إقامة البطولات في مدينة السلام بشرم الشيخ المصرية.

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وتضم بعثة المنتخب الليبي الرياضيين أنور الدكام وصفوان المرغني ومحمد العاقل ورهف المرغني وكريمة صوان ورغد المرغني، ويشرف على تدربيهم المدير الفني أنس يوسف العاقل.