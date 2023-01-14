الاتحاد الليبي للترايثلون يعقد اجتماعه الأول في 2023

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقد الاتحاد الليبي للترايثلون صباح اليوم السبت اجتماعه الأول لسنة 2023 بمقر الاتحادات الرياضية بطرابلس لمناقشة عديد المواضيع التي تهم اللعبة.

وشارك في الاجتماع رئيس الاتحاد الليبي للترايثلون علي زايد وأعضاء الاتحاد، وناقش الاجتماع بنود جدول الأعمال وبرنامج الاتحاد للموسم الرياضي الجديد.

الانتساب للأندية ودعمها

وأتى على رأس أجندة الاجتماع، مناقشة المشاركات الدولية والمحلية والدورات التدربية للحكام والمدربين والميزانية المالية للموسم الرياضي، وكذلك فتح باب الانتساب للاندية وكيفية دعمها في الفترة المقبلة، وبطولة ليبيا وتحديد مكان إقامتها.

- رئيس اتحاد الترايثلون لـ«بوابة الوسط»: الهدف الأكبر هو انتشار اللعبة

وصرح علي زايد في وقت سابق إلى «بوابة الوسط» بأنه يسعى من خلال رئاسته للاتحاد إلى توسيع انتشار اللعبة، مضيفا: «رغم قلة الإمكانات، نسعى لاجتذاب لاعبين جدد للعبة، كما نسعى للاهتمام بالمواهب المتاحة، ليكونوا نواة لمنتخب ليبيا، وتشريف الرياضة الليبية في المحافل الدولية».

جانب من الاجتماع الأول للاتحاد الليبي للترايثلون صباح اليوم السبت بطرابلس، 14 يناير 2023. (الإنترنت)

رئيس اتحاد الترايثلون علي زايد خلال الاجتماع الأول للاتحاد الليبي للترايثلون بطرابلس، 14 يناير 2023. (الإنترنت)

رئيس اتحاد الترايثلون علي زايد خلال الاجتماع الأول للاتحاد الليبي للترايثلون بطرابلس، 14 يناير 2023. (الإنترنت)