بالفيديو.. مدرب الأخضر: اللاعبون جاهزون لخوض أولى لقاءات الكونفدرالية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الفني لفريق الأخضر الليبي سمير شمام على جاهزية لاعبيه لخوض المباراة الأولى في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم أمام نادي مارومو غالانتس الجنوب أفريقي غدًا الأحد.

وقال شمام خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «قمنا بفترة إعدادية قرابة الـ35 يوم لهذه المباراة، حققنا أهدافنا في تلك الفترة، رغم غياب لاعبي المنتخب عن التحضيرات، الذي أثر سلبا، لأنهم يفتقدون لنسق المباريات، لكننا جاهزون».

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وأضاف سمير: «مباراة المريخ وقفنا بها على الأمور الفنية التي نسعى لتنفيذها في اللقاء وجهزنا اللاعبين، نعول على المجموعة كاملة في تقديم مباراة كبيرة وأن يكونوا في الموعد، لتقديم مباراة تكتيكية وفنية كبيرة».

وتابع مدرب الأخضر: «من حقنا كناد أن نفكر ونحلم في تقديم بطولة كبيرة والوصول لأبعد نقطة، واقعياً نملك فرصنا وجماهيرنا من حقها أن تأمل في فريقها».

وأردف: «اللاعبون تقع عليهم مسؤولية ترجمة الآمال على أرض الملعب، وتحقيق النتائج الطيبة التي ترضي الجماهير وترضي طموحات النادي، نحلم بتحقيق إنجاز كبير للفريق».

وعن الغيابات في صفوف الفريق، قال سمير شمام: «غياب بهاء الحمادي والفوني سيكون مؤثرا، لكننا نملك لاعبين قادرين على صنع الفارق، لدينا لاعبين جدد يمكنهم المشاركة ولكن لا يمكننا التعويل عليهم، لا يزال أمامهم الكثير للاندماج مع الفريق».

تصريحات أنس الورفلي

بينما أكد أنس الورفلي لاعب الأخضر على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في أول لقاء في البطولة، مشيرا أنهم مستعدون لخوض اللقاء غدا.

وأضاف: «نفتقد نسق المباريات، لعبنا مباراة ودية وحيدة واستفدنا منها، نحن مركزون لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد».

وتابع: «الأجواء طيبة داخل معسكر الفريق، والجهاز الفني متفائل، نحن نشارك ولدينا طموح للوصول لأبعد نقطة لإسعاد الجماهير الليبية، نعد الجمهور بتقديم مباراة كبيرة».