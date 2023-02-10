«الأخضر» يتأهب لضربة بداية مجموعات «الكونفدرالية» أمام «مارومو» الجنوب أفريقي في ثالث مغامرة قارية

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

يعود فريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر الممثل الوحيد للكرة الليبية إلى الواجهة الأفريقية من جديد، حيث سيستأنف ظهوره القاري بمرحلة دور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية التي يتأهل إلى ملاعبها لأول مرة بمواجهة مستضيفه فريق مارومو غالانتس الجنوب أفريقي في افتتاحية منافسات فرق المجموعة الأولى التي تضم أيضاً كلاً من فريق اتحاد العاصمة الجزائري وساتت إيلوي لويو الكونغولي، وسيقص ممثل الكرة الليبية شريط مبارياته بمواجهة مستضيفه فريق مارمو غالاتنس الجنوب أفريقي، حيث سيدور لقاء الذهاب الأول في الثاني عشر من فبراير الجاري ثم سيخوض فريق الأخضر ثاني مبارياته أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بملعب شهداء بنينا ببنغازي ضمن منافسات الجولة الثانية في التاسع عشر من فبراير الجاري. ويختتم الأخضر منافسات ذهاب المجموعة بمواجهة ممثل الكرة الكونغولية في السادس والعشرين من فبراير الجاري، وخلال مرحلة الإياب سيستقبل ممثلي جنوب أفريقيا والكونغو على ملعبه في مباراتين متتاليتين، وسيختتم مبارياته ضمن دور المجموعات بالتحول إلى الجزائر العاصمة لملاقاة اتحاد العاصمة.

مشوار الأخضر في البطولة الأفريقية

وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها فريق الأخضر بممثلين عن الكرة في جنوب أفريقيا والجزائر والكونغو في ثالث مغامرة أفريقية في تاريخ النادي الليبي، بعد أن سجل ظهوره الأفريقي لأول مرة العام 2006، وغادر المنافسة من الدور الأول أمام فريق حرس الحدود المصري، ثم جدد ظهوره الأفريقي الثاني العام 2008، وبعد أن نجح للمرة الأولى في التأهل للدور الثاني عقب إقصائه فريق يانغ أفريكانز التنزاني خرج من سباق المنافسة في الدور الثاني أمام حرس الحدود المصري أيضا، وكان فريق الأخضر في طريق بلوغه وتأهله التاريخي لأول مرة بدور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية هذا الموسم، حيث نجح في إقصاء فرق أهلي الخرطوم السوداني من الدور التمهيدي، ثم أزاح فريق عزام التنزاني من الدور الثاني ليطيح فريق بلاتو يونايتد النيجيري، بعد «ريمونتادا» تاريخية جعلت الفريق يعبر لمجموعات «الكونفدرالية».

واستعداداً لمباراة الجولة الافتتاحية أقام الفريق معسكراً تدريبياً بالقاهرة خاض خلاله سلسلة من المباريات الودية التجريبية كان آخرها أمام فريق المريخ السوداني، حيث انتهى اللقاء الودي بتعادل الفريقين سلبياً دون أهداف، وكان فريق الأخضر بقيادة مدربه التونسي سمير شمام قد عزز قائمته الأفريقية بعدد من الانتدابات المهمة محلياً وأفريقياً أبرزهم المحترف الغاني ريتشموند بواكي والتونسي هيثم المحمدي إلى جانب بعض الانتدابات المحلية أبرزها الثنائي أكرم الزوي وأحمد الحاسي.

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تجديد معسكر القاهرة قبل دور المجموعات

دخل فريق الأخضر معسكراً مغلقاً في مصر استعداداً للمرحلة المقبلة، وتشمل مواجهات على الصعيدين المحلي والأفريقي، ويأتي هذا قبل سفر فريق الأخضر إلى جنوب أفريقيا لخوض أولى مباريات دور المجموعات ببطولة «الكونفدرالية» أمام فريق مارومو، وأجرى الفريق بعض المباريات الودية مع فرق مصرية قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، كما تعاقد فريق الأخضر مع عدد من اللاعبين المحليين والمحترفين لمعالجة بعض النواقص في الفريق استعداداً للمنافسة الأفريقية وكذلك الدوري المحلي تحت قيادة المدرب التونسي سمير شمام، حيث نجحت إدارة نادي الأخضر في التعاقد مع المدافع والظهير الأيسر مجدي أرطيبة، قادماً من فريق دارنس، كما عزز فريق الأخضر صفوفه بخلاف أكرم الزوي كان هناك طارق السعيطي.

خريطة قرعة «الكونفدرالية» الأفريقية

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية عن وقوع نادي الأخضر الليبي في المجموعة الأولى بجانب أندية سان إلوا لوبوبو ومارومو واتحاد العاصمة، بعدما تأهل ضمن الـ16 فريقاً إلى دور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية»، وجرى تقسيم الفرق المتأهلة إلى 4 مستويات يضم كل منها 4 أندية، على أن يجري توزيع فريق من كل مستوى في كل مجموعة من المجموعات الأربع، وأقيمت قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية (2022-2023) عن وقوع ممثل الكرة الليبية الوحيد في أفريقيا هذا الموسم نادي الأخضر في المجموعة الأولى، وجاءت نتائج قرعة الكونفدرالية الأفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى: الأخضر الليبي- سان إلوا لوبوبو الكونغولي - مارومو غالانتس الجنوب أفريقي - اتحاد العاصمة الجزائري.

المجموعة الثانية: موتيما بيمبي الكونغولي- ريفرز يونايتد النيجيري - ديابل نوار الكونغولي - أسيك ميموزا العاجي.

المجموعة الثالثة: الجيش الملكي المغربي - فيوتشر المصري - أسكو كارا التوغولي- بيراميدز المصري.

المجموعة الرابعة: ريال باماكو المالي - يانج أفريكانز التنزاني - الاتحاد المنستيري التونسي - مازيمبي الكونغولي.

مشوار الرباعي الليبي في بطولتي أفريقيا

وأعلن نادي «الأخضر»، قائمة فريقه النهائية التي يخوض بها منافسات كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، وضمت في حراسة المرمى: مفتاح الدرسي وجمال سلطان ورضوان توفيق، وفي خط الدفاع: مصطفى حمزة وميدي البرعصي وحسن عباس وأنس الورفلي والتونسي بهاء السلامي ووجدي سعيد ومحمد أبوستة وعبدالله جديدو، وفي خط الوسط: محمد الكيستا ومحمد الشامخ والمحترف النيجيري أيديم أيسيان وصهيب بن سليمان والمغربي خالد الصروخ ويونس حجازي، وفي خط الهجوم: حمادي جاد الله والمحترف الأنغولي أري بابل وسالم المسلاتي «روما» وعامر التاورغي والمحترف الغيني جاك بيسيان وطلحة رزق، ويمثل كرة القدم الليبية نادي الأخضر في بطولة «الكونفدرالية»، بعد أن نجح في التأهل إلى دور المجموعات، ليصبح الوحيد من بين الأندية الأربعة المشاركة في الموسم القاري الحالي في بطولتي دوري الأبطال التي شهدت مشاركة الاتحاد والأهلي طرابلس، بينما شارك النصر والأخضر في «الكونفدرالية»، بينما لم ينجح فريقا الأهلي طرابلس والنصر في العبور إلى دور المجموعات من بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، حيث تعرض الأهلي للهزيمة من مضيفه مارومو غالانتس الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، بينما كان يكفيه التعادل السلبي للعبور للدور المقبل بعد فوزه ذهابا على ملعب شهداء بنينا بهدف نظيف، ليفقد حظوظه في تكرار إنجاز العام الماضي بالوصول إلى نصف النهائي بالمسابقة ذاتها.

النصر لم يكن أوفر حظاً من نظيره الأهلي طرابلس، فبعد خسارة ثقيلة بفارق خمسة أهداف أمام النيجيري ريفرز يونايتد في مباراة الذهاب في نيجيريا، تعادل النصر إيجابيا بهدف لمثله في مباراة العودة على ملعب بنينا وفقد حظوظه بالتأهل إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.