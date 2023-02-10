  • Alwasat News
Atwasat

«الأخضر» يتأهب لضربة بداية مجموعات «الكونفدرالية» أمام «مارومو» الجنوب أفريقي في ثالث مغامرة قارية

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان الجمعة 10 فبراير 2023, 08:55 صباحا
«الأخضر» يتأهب لضربة بداية مجموعات «الكونفدرالية» أمام «مارومو» الجنوب أفريقي في ثالث مغامرة قارية
مباراة سابقة للأخضر. (الإنترنت)
alwasat radio

يعود فريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر الممثل الوحيد للكرة الليبية إلى الواجهة الأفريقية من جديد، حيث سيستأنف ظهوره القاري بمرحلة دور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية التي يتأهل إلى ملاعبها لأول مرة بمواجهة مستضيفه فريق مارومو غالانتس الجنوب أفريقي في افتتاحية منافسات فرق المجموعة الأولى التي تضم أيضاً كلاً من فريق اتحاد العاصمة الجزائري وساتت إيلوي لويو الكونغولي، وسيقص ممثل الكرة الليبية شريط مبارياته بمواجهة مستضيفه فريق مارمو غالاتنس الجنوب أفريقي، حيث سيدور لقاء الذهاب الأول في الثاني عشر من فبراير الجاري ثم سيخوض فريق الأخضر ثاني مبارياته أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بملعب شهداء بنينا ببنغازي ضمن منافسات الجولة الثانية في التاسع عشر من فبراير الجاري. ويختتم الأخضر منافسات ذهاب المجموعة بمواجهة ممثل الكرة الكونغولية في السادس والعشرين من فبراير الجاري، وخلال مرحلة الإياب سيستقبل ممثلي جنوب أفريقيا والكونغو على ملعبه في مباراتين متتاليتين، وسيختتم مبارياته ضمن دور المجموعات بالتحول إلى الجزائر العاصمة لملاقاة اتحاد العاصمة.

مشوار الأخضر في البطولة الأفريقية
وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها فريق الأخضر بممثلين عن الكرة في جنوب أفريقيا والجزائر والكونغو في ثالث مغامرة أفريقية في تاريخ النادي الليبي، بعد أن سجل ظهوره الأفريقي لأول مرة العام 2006، وغادر المنافسة من الدور الأول أمام فريق حرس الحدود المصري، ثم جدد ظهوره الأفريقي الثاني العام 2008، وبعد أن نجح للمرة الأولى في التأهل للدور الثاني عقب إقصائه فريق يانغ أفريكانز التنزاني خرج من سباق المنافسة في الدور الثاني أمام حرس الحدود المصري أيضا، وكان فريق الأخضر في طريق بلوغه وتأهله التاريخي لأول مرة بدور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية هذا الموسم، حيث نجح في إقصاء فرق أهلي الخرطوم السوداني من الدور التمهيدي، ثم أزاح فريق عزام التنزاني من الدور الثاني ليطيح فريق بلاتو يونايتد النيجيري، بعد «ريمونتادا» تاريخية جعلت الفريق يعبر لمجموعات «الكونفدرالية».

واستعداداً لمباراة الجولة الافتتاحية أقام الفريق معسكراً تدريبياً بالقاهرة خاض خلاله سلسلة من المباريات الودية التجريبية كان آخرها أمام فريق المريخ السوداني، حيث انتهى اللقاء الودي بتعادل الفريقين سلبياً دون أهداف، وكان فريق الأخضر بقيادة مدربه التونسي سمير شمام قد عزز قائمته الأفريقية بعدد من الانتدابات المهمة محلياً وأفريقياً أبرزهم المحترف الغاني ريتشموند بواكي والتونسي هيثم المحمدي إلى جانب بعض الانتدابات المحلية أبرزها الثنائي أكرم الزوي وأحمد الحاسي.

للاطلاع على العدد 377 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

تجديد معسكر القاهرة قبل دور المجموعات
دخل فريق الأخضر معسكراً مغلقاً في مصر استعداداً للمرحلة المقبلة، وتشمل مواجهات على الصعيدين المحلي والأفريقي، ويأتي هذا قبل سفر فريق الأخضر إلى جنوب أفريقيا لخوض أولى مباريات دور المجموعات ببطولة «الكونفدرالية» أمام فريق مارومو، وأجرى الفريق بعض المباريات الودية مع فرق مصرية قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، كما تعاقد فريق الأخضر مع عدد من اللاعبين المحليين والمحترفين لمعالجة بعض النواقص في الفريق استعداداً للمنافسة الأفريقية وكذلك الدوري المحلي تحت قيادة المدرب التونسي سمير شمام، حيث نجحت إدارة نادي الأخضر في التعاقد مع المدافع والظهير الأيسر مجدي أرطيبة، قادماً من فريق دارنس، كما عزز فريق الأخضر صفوفه بخلاف أكرم الزوي كان هناك طارق السعيطي.

خريطة قرعة «الكونفدرالية» الأفريقية
وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية عن وقوع نادي الأخضر الليبي في المجموعة الأولى بجانب أندية سان إلوا لوبوبو ومارومو واتحاد العاصمة، بعدما تأهل ضمن الـ16 فريقاً إلى دور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية»، وجرى تقسيم الفرق المتأهلة إلى 4 مستويات يضم كل منها 4 أندية، على أن يجري توزيع فريق من كل مستوى في كل مجموعة من المجموعات الأربع، وأقيمت قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية (2022-2023) عن وقوع ممثل الكرة الليبية الوحيد في أفريقيا هذا الموسم نادي الأخضر في المجموعة الأولى، وجاءت نتائج قرعة الكونفدرالية الأفريقية كالتالي:
المجموعة الأولى: الأخضر الليبي- سان إلوا لوبوبو الكونغولي - مارومو غالانتس الجنوب أفريقي - اتحاد العاصمة الجزائري.
المجموعة الثانية: موتيما بيمبي الكونغولي- ريفرز يونايتد النيجيري - ديابل نوار الكونغولي - أسيك ميموزا العاجي.
المجموعة الثالثة: الجيش الملكي المغربي - فيوتشر المصري - أسكو كارا التوغولي- بيراميدز المصري.
المجموعة الرابعة: ريال باماكو المالي - يانج أفريكانز التنزاني - الاتحاد المنستيري التونسي - مازيمبي الكونغولي.

مشوار الرباعي الليبي في بطولتي أفريقيا
وأعلن نادي «الأخضر»، قائمة فريقه النهائية التي يخوض بها منافسات كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، وضمت في حراسة المرمى: مفتاح الدرسي وجمال سلطان ورضوان توفيق، وفي خط الدفاع: مصطفى حمزة وميدي البرعصي وحسن عباس وأنس الورفلي والتونسي بهاء السلامي ووجدي سعيد ومحمد أبوستة وعبدالله جديدو، وفي خط الوسط: محمد الكيستا ومحمد الشامخ والمحترف النيجيري أيديم أيسيان وصهيب بن سليمان والمغربي خالد الصروخ ويونس حجازي، وفي خط الهجوم: حمادي جاد الله والمحترف الأنغولي أري بابل وسالم المسلاتي «روما» وعامر التاورغي والمحترف الغيني جاك بيسيان وطلحة رزق، ويمثل كرة القدم الليبية نادي الأخضر في بطولة «الكونفدرالية»، بعد أن نجح في التأهل إلى دور المجموعات، ليصبح الوحيد من بين الأندية الأربعة المشاركة في الموسم القاري الحالي في بطولتي دوري الأبطال التي شهدت مشاركة الاتحاد والأهلي طرابلس، بينما شارك النصر والأخضر في «الكونفدرالية»، بينما لم ينجح فريقا الأهلي طرابلس والنصر في العبور إلى دور المجموعات من بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، حيث تعرض الأهلي للهزيمة من مضيفه مارومو غالانتس الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، بينما كان يكفيه التعادل السلبي للعبور للدور المقبل بعد فوزه ذهابا على ملعب شهداء بنينا بهدف نظيف، ليفقد حظوظه في تكرار إنجاز العام الماضي بالوصول إلى نصف النهائي بالمسابقة ذاتها.

النصر لم يكن أوفر حظاً من نظيره الأهلي طرابلس، فبعد خسارة ثقيلة بفارق خمسة أهداف أمام النيجيري ريفرز يونايتد في مباراة الذهاب في نيجيريا، تعادل النصر إيجابيا بهدف لمثله في مباراة العودة على ملعب بنينا وفقد حظوظه بالتأهل إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

«الأخضر» يتأهب لضربة بداية مجموعات «الكونفدرالية» أمام «مارومو» الجنوب أفريقي في ثالث مغامرة قارية
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم

قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي

«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي
الكشف عن تفاصيل جديدة لاتفاق دعم خفر السواحل الليبي بزوارق إيطالية

الكشف عن تفاصيل جديدة لاتفاق دعم خفر السواحل الليبي بزوارق إيطالية
لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان

لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو

مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز

غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز
رئيس برشلونة: أنقذنا النادي من الخراب.. وتصريحات شقيق ميسي غير مؤثرة

رئيس برشلونة: أنقذنا النادي من الخراب.. وتصريحات شقيق ميسي غير مؤثرة
«غوغل» تسارع للرد على «مايكروسوفت» بشأن مشاريعها للذكاء الصناعي

«غوغل» تسارع للرد على «مايكروسوفت» بشأن مشاريعها للذكاء الصناعي
وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار

وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)

تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
«حكومة الوحدة» تحدد أسعار بيع الكهرباء لـ9 فئات

«حكومة الوحدة» تحدد أسعار بيع الكهرباء لـ9 فئات
الأشهب: التعديل الدستوري الـ13 هروب إلى الأمام (فيديو)

الأشهب: التعديل الدستوري الـ13 هروب إلى الأمام (فيديو)
«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)

«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)
«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية

«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية
«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!

«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!
كاريكاتير خيري - اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان والإسرائيليين

كاريكاتير خيري - اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان والإسرائيليين
1.5 مليون ريال لكل لاعب في الهلال السعودي بعد التأهل إلى نهائي مونديال الأندية

1.5 مليون ريال لكل لاعب في الهلال السعودي بعد التأهل إلى نهائي مونديال الأندية
اقتصادي ليبي يدعو لتخصيص 70% من موارد النفط لتنمية مصادر الدخل البديلة

اقتصادي ليبي يدعو لتخصيص 70% من موارد النفط لتنمية مصادر الدخل البديلة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
البرانس في الصدارة والطيران أقرب الملاحقين
البرانس في الصدارة والطيران أقرب الملاحقين
ديربي أواسط مصراتة سويحليا
ديربي أواسط مصراتة سويحليا
اليوم ختام مرحلة الذهاب من الدور الرباعي للطائرة
اليوم ختام مرحلة الذهاب من الدور الرباعي للطائرة
الحكم الليبي جرناز قاد 20 مباراة في بطولة محمد السادس للملاكمة
الحكم الليبي جرناز قاد 20 مباراة في بطولة محمد السادس للملاكمة
الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لبناء الأجسام «رؤية جديدة وعهد جديد»
الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لبناء الأجسام «رؤية...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا...
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة ......
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا...
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا...
التشكيلة الرسمية: مواجهة ليبيا ضد إثيوبيا في «شان»
التشكيلة الرسمية: مواجهة ليبيا ضد إثيوبيا في «شان»...
المزيد
«الأخضر» يتأهب لضربة بداية مجموعات «الكونفدرالية» أمام «مارومو» الجنوب أفريقي في ثالث مغامرة قارية
«الأخضر» يتأهب لضربة بداية مجموعات «الكونفدرالية» أمام ......
النصر يحصد أول فوز في الدور الرباعي للطائرة على حساب الأهلي بنغازي
النصر يحصد أول فوز في الدور الرباعي للطائرة على حساب الأهلي ......
25 حكما وناديا في بطولة ليبيا للقوة البدنية
25 حكما وناديا في بطولة ليبيا للقوة البدنية...
الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لبناء الأجسام «رؤية جديدة وعهد جديد»
الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لبناء الأجسام ......
الحكم الليبي جرناز قاد 20 مباراة في بطولة محمد السادس للملاكمة
الحكم الليبي جرناز قاد 20 مباراة في بطولة محمد السادس ......
المزيد