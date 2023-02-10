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بالصور: بعثة فريق الأخضر تصل جنوب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 10 فبراير 2023, 01:58 مساء
بالصور: بعثة فريق الأخضر تصل جنوب أفريقيا
جانب من وصول بعثة نادي الأخضر الليبي إلى جنوب أفريقيا، 10 فبراير 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)
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وصلت صباح اليوم الجمعة بعثة فريق نادي الأخضر الليبي إلى جنوب أفريقيا في رحلة من القاهرة، حيث أقام الفريق معسكرا استعداديا، قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، لمواجهة فريق مارومو غلانتس الجنوب أفريقي في أولى مباريات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

واستقرت بعثة الفريق بمقر الإقامة بفندق راديسون بلو، ومن المتوقع أن يجري الفريق تدريبا خفيفا لإزالة التعب مساء اليوم، على أن يجري تدريبا قبل المباراة على أرضية الملعب، للتعود على الأجواء.

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موعد المواجهة
وتقام مواجهة الأخضر ممثل الكرة الليبية مع فريق مارومو الجنوب أفريقي يوم الأحد 12 فبراير، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت ليبيا، ويبحث الأخضر عن العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية من أجل تحقيق بداية قوية في المسابقة الأفريقية.

جانب من وصول بعثة نادي الأخضر الليبي إلى جنوب أفريقيا، 10 فبراير 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)
جانب من وصول بعثة نادي الأخضر الليبي إلى جنوب أفريقيا، 10 فبراير 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)
جانب من وصول بعثة نادي الأخضر الليبي إلى جنوب أفريقيا، 10 فبراير 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)
جانب من وصول بعثة نادي الأخضر الليبي إلى جنوب أفريقيا، 10 فبراير 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)
جانب من وصول بعثة نادي الأخضر الليبي إلى جنوب أفريقيا، 10 فبراير 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)
جانب من وصول بعثة نادي الأخضر الليبي إلى جنوب أفريقيا، 10 فبراير 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)
جانب من وصول بعثة نادي الأخضر الليبي إلى جنوب أفريقيا، 10 فبراير 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)
جانب من وصول بعثة نادي الأخضر الليبي إلى جنوب أفريقيا، 10 فبراير 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)
جانب من وصول بعثة نادي الأخضر الليبي إلى جنوب أفريقيا، 10 فبراير 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)
جانب من وصول بعثة نادي الأخضر الليبي إلى جنوب أفريقيا، 10 فبراير 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)
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