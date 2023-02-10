  • Alwasat News
Atwasat

اليوم.. قرار منتظر بعد توقف مباراة السويحلي والأهلي طرابلس في رباعي الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 10 فبراير 2023, 02:35 مساء
اليوم.. قرار منتظر بعد توقف مباراة السويحلي والأهلي طرابلس في رباعي الطائرة
لقطة من مواجهة السويحلي والأهلي طرابلس في الدور الرباعي لدوري كرة الطائرة، 9 فبراير 2023. (صفحة السويحلي بفيسبوك)
alwasat radio

ينتظر صدور قرار اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة الطائرة، حول الأحداث التي جرت أمس في لقاء السويحلي والأهلي طرابلس في الدور الرباعي للدوري الليبي لكرة الطائرة، والتي أسفرت عن توقف المباراة.

وتوقفت المباراة أمس الخميس بسبب شغب الجماهير، بعد لعب ثلاثة أشواط فقط، شهدت تفوق السويحلي في شوطين مقابل شوط للأهلي طرابلس، وتدرس اللجنة الفنية للبطولة اليوم تقرير حكم ومراقب المباراة، قبل اتخاذ قرارها إما باحتساب نتيجة اللقاء للفريق المتقدم بالأشواط، أو إعادة المباراة مرة أخرى دون حضور الجماهير.

- طائرة السويحلي تهزم الأهلي بنغازي في الدور الرباعي
- اليوم ختام مرحلة الذهاب من الدور الرباعي للطائرة

السويحلي تفوق قبل الأحداث
وأنهى السويحلي شوط المواجهة الأول متفوقا بفارق ثلاث نقاط 25 / 22، بينما حصد الأهلي طرابلس شوط المباراة الثاني بفارق نقطتين 29 / 27، والشوط الثالث حمل أفضلية للأهلي في بدايته، الذي تقدم بفارق خمس نقاط، لكن عودة السويحلي القوية أنهت الشوط لصالحه وبفارق نقطتين أيضا 28 / 26.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شكوك حول مشاركة ميسي أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال

شكوك حول مشاركة ميسي أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال
انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا

انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا
روبوت محادثة كاد ينجح في امتحان الطب الأميركي

روبوت محادثة كاد ينجح في امتحان الطب الأميركي
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم

قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي

«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي
الكشف عن تفاصيل جديدة لاتفاق دعم خفر السواحل الليبي بزوارق إيطالية

الكشف عن تفاصيل جديدة لاتفاق دعم خفر السواحل الليبي بزوارق إيطالية
لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان

لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو

مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز

غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز
رئيس برشلونة: أنقذنا النادي من الخراب.. وتصريحات شقيق ميسي غير مؤثرة

رئيس برشلونة: أنقذنا النادي من الخراب.. وتصريحات شقيق ميسي غير مؤثرة
«غوغل» تسارع للرد على «مايكروسوفت» بشأن مشاريعها للذكاء الصناعي

«غوغل» تسارع للرد على «مايكروسوفت» بشأن مشاريعها للذكاء الصناعي
وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار

وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)

تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
«حكومة الوحدة» تحدد أسعار بيع الكهرباء لـ9 فئات

«حكومة الوحدة» تحدد أسعار بيع الكهرباء لـ9 فئات
الأشهب: التعديل الدستوري الـ13 هروب إلى الأمام (فيديو)

الأشهب: التعديل الدستوري الـ13 هروب إلى الأمام (فيديو)
«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)

«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)
«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية

«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية
«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!

«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحكم الليبي جرناز قاد 20 مباراة في بطولة محمد السادس للملاكمة
الحكم الليبي جرناز قاد 20 مباراة في بطولة محمد السادس للملاكمة
الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لبناء الأجسام «رؤية جديدة وعهد جديد»
الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لبناء الأجسام «رؤية...
25 حكما وناديا في بطولة ليبيا للقوة البدنية
25 حكما وناديا في بطولة ليبيا للقوة البدنية
النصر يحصد أول فوز في الدور الرباعي للطائرة على حساب الأهلي بنغازي
النصر يحصد أول فوز في الدور الرباعي للطائرة على حساب الأهلي ...
«الأخضر» يتأهب لضربة بداية مجموعات «الكونفدرالية» أمام «مارومو» الجنوب أفريقي في ثالث مغامرة قارية
«الأخضر» يتأهب لضربة بداية مجموعات «الكونفدرالية» أمام «مارومو» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا...
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة ......
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا...
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا...
التشكيلة الرسمية: مواجهة ليبيا ضد إثيوبيا في «شان»
التشكيلة الرسمية: مواجهة ليبيا ضد إثيوبيا في «شان»...
المزيد
نسيم بدروش لاعب المنتخب الليبي لكرة السلة يعد بتقديم بطولة كبيرة
نسيم بدروش لاعب المنتخب الليبي لكرة السلة يعد بتقديم بطولة ......
اليوم.. قرار منتظر بعد توقف مباراة السويحلي والأهلي طرابلس في رباعي الطائرة
اليوم.. قرار منتظر بعد توقف مباراة السويحلي والأهلي طرابلس ......
بالصور: بعثة فريق الأخضر تصل جنوب أفريقيا
بالصور: بعثة فريق الأخضر تصل جنوب أفريقيا...
«الأخضر» يتأهب لضربة بداية مجموعات «الكونفدرالية» أمام «مارومو» الجنوب أفريقي في ثالث مغامرة قارية
«الأخضر» يتأهب لضربة بداية مجموعات «الكونفدرالية» أمام ......
النصر يحصد أول فوز في الدور الرباعي للطائرة على حساب الأهلي بنغازي
النصر يحصد أول فوز في الدور الرباعي للطائرة على حساب الأهلي ......
المزيد