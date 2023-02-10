اليوم.. قرار منتظر بعد توقف مباراة السويحلي والأهلي طرابلس في رباعي الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

ينتظر صدور قرار اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة الطائرة، حول الأحداث التي جرت أمس في لقاء السويحلي والأهلي طرابلس في الدور الرباعي للدوري الليبي لكرة الطائرة، والتي أسفرت عن توقف المباراة.

وتوقفت المباراة أمس الخميس بسبب شغب الجماهير، بعد لعب ثلاثة أشواط فقط، شهدت تفوق السويحلي في شوطين مقابل شوط للأهلي طرابلس، وتدرس اللجنة الفنية للبطولة اليوم تقرير حكم ومراقب المباراة، قبل اتخاذ قرارها إما باحتساب نتيجة اللقاء للفريق المتقدم بالأشواط، أو إعادة المباراة مرة أخرى دون حضور الجماهير.

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