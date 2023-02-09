اليوم ختام مرحلة الذهاب من الدور الرباعي للطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تختتم اليوم منافسات مرحلة الذهاب من الدور الرباعي (مرحلة التتويج) للدوري الليبي لكرة الطائرة بمواجهتين تحتضنهما القاعة الكبرى بطرابلس.

ويلتقي النصر الساعي لحصد أول فوز له في مشوار التتويج بعد خسارتين، نظيره الأهلي بنغازي الذي يأمل في الفوز للعودة إلى المنافسة على الصدارة.

- طائرة السويحلي تهزم الأهلي بنغازي في الدور الرباعي

- الأهلي طرابلس يتجاوز النصر بثلاثة أشواط في الدور الرباعي للطائرة

المواجهة الثانية تقام بعدها مباراة تجمع بين السويحلي المتصدر بفوزين وخمس نقاط والأهلي طرابلس الطامح هو الآخر في نيل الصدارة في حالة استطاع هزيمة السويحلي اليوم.