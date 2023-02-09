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اليوم ختام مرحلة الذهاب من الدور الرباعي للطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 09 فبراير 2023, 01:29 مساء
اليوم ختام مرحلة الذهاب من الدور الرباعي للطائرة
لقطة من مواجهة الأهلي بنغازي والسويحلي بالدور الرباعي لدوري كرة الطائرة الليبي، 8 فبراير 2023. (الإنترنت)
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تختتم اليوم منافسات مرحلة الذهاب من الدور الرباعي (مرحلة التتويج) للدوري الليبي لكرة الطائرة بمواجهتين تحتضنهما القاعة الكبرى بطرابلس.

ويلتقي النصر الساعي لحصد أول فوز له في مشوار التتويج بعد خسارتين، نظيره الأهلي بنغازي الذي يأمل في الفوز للعودة إلى المنافسة على الصدارة.

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المواجهة الثانية تقام بعدها مباراة تجمع بين السويحلي المتصدر بفوزين وخمس نقاط والأهلي طرابلس الطامح هو الآخر في نيل الصدارة في حالة استطاع هزيمة السويحلي اليوم.

الفائز من يحقق نقاطا أكثر
يشار إلى أن مرحلة الإياب للدور الرباعي لكرة الطائرة ستقام بقاعة مصراته، عقب انتهاء مشاركة السويحلي والأهلي طرابلس في بطولة الأندية العربية للطائرة، التي تستضيفها مصر في فبراير الجاري، وسيتوج بالدوري الليبي للكرة الطائرة للموسم الرياضى 2022 / 2023 الفريق الذي يحصد أكبر عدد من النقاط في المرحلتين (الذهاب والإياب).

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