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طائرة السويحلي تهزم الأهلي بنغازي في الدور الرباعي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 08 فبراير 2023, 09:10 مساء
طائرة السويحلي تهزم الأهلي بنغازي في الدور الرباعي
لاعبو السويحلي يحتفلون بالفوز على الأهلي بنغازي بثاني جولات الدور الرباعي للدوري الليبي، 8 فبراير 2023. (الإنترنت)
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حقق نادي السويحلي الفوز على الأهلي بنغازي اليوم الأربعاء على أرضية القاعة الكبرى بطرابلس، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن الجولة الثانية للدور الرباعي لبطولة دوري كرة الطائرة الليبي.

وتمكّن السويحلي من خطف الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين للأهلي بنغازي الذي حقق الفوز في أول لقاءاته أمام الأهلي طرابلس، قبل أن يسقط اليوم، بينما سجل السويحلي ثاني انتصاراته بعد فوزه الأول أمام النصر.

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وتقدم السويحلي بنتيجة الشوط الأول من اللقاء بفارق نقطتين 25 / 23، بينما حصد الأهلي بنغازي نتيجة الشوطين الثاني والثالث بواقع 26 / 24، 25 / 23، قبل أن يعود السويحلي في اللقاء ويحقق التعادل بالشوط الرابع 25 / 22، ليتم اللجوء للشوط الخامس الذي ابتسم للسويحلي بنتيجة 15 / 10.

الترتيب بعد الجولة الثانية
السويحلي يتصدر بخمس نقاط والأهلي طرابلس أربع نقاط والأهلي بنغازي ثلاث نقاط والنصر بدون نقاط.

مباراتا الجولة الثالثة
ستُقام الخميس آخر مباراتين في الدور الرباعي بختام مرحلة الذهاب، ستجمع المباراة الأولى النصر والأهلي بنغازي، ويعقبها مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي.

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