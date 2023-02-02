النصر يلتقي الأفريقي التونسي في ربع نهائي بطولة دبي لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم في الإمارات مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دبي الدولية لكرة السلة بمباراتين، إذ يلتقي النصر الليبي الأفريقي التونسي، وتعقبها مباراة سترونغ الفلبيني ونظيره الرياضي اللبناني.

وغدا الجمعة يواجه منتخب الإمارات نظيره بيروت اللبناني، وتعقبها مباراة سلا المغرب ودينامو اللبناني.

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