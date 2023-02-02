النصر يلتقي الأفريقي التونسي في ربع نهائي بطولة دبي لكرة السلة

تنطلق اليوم في الإمارات مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دبي الدولية لكرة السلة بمباراتين، إذ يلتقي النصر الليبي الأفريقي التونسي، وتعقبها مباراة سترونغ الفلبيني ونظيره الرياضي اللبناني.
وغدا الجمعة يواجه منتخب الإمارات نظيره بيروت اللبناني، وتعقبها مباراة سلا المغرب ودينامو اللبناني.
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مشوار النصر في البطولة
وحقق النصر فوزه الثاني في دور المجموعات على حساب منتخب الإمارات، ليتأهل لربع نهائي البطولة، بعد فوزه في أول مباراة أمام الوحدة السوري، بينما خسر النصر مباراتين أمام دينامو اللبناني، وسترونغ الفلبيني.
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