مسابقات السلة تغرم أبوسليم وتمنح الجزيرة فوزا في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

صدر عن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة القرار رقم (4 لسنة 2023)، وجاء في مادته الأولى: «يعتبر فريق أبوسليم فاقدًا لنتيجة مباراته أمام الجزيرة والتي توقفت قبل 1.30 دقيقة من انتهائها بنتيجة (20-0)، وعدم منحه نقطة الترضية، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 دينار».

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وفي مادته الثانية يعاقب مدرب فريق أبوسليم بسام التركي، بحرمانه من مرافقة فريقه لعدد 3 مباريات متتالية، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 دينار.

وفي المادة الثالثة معاقبة مدير كرة السلة بنادي الجزيرة جاسم المعروق، بحرمانه من مرافقة فريقه لعدد 6 مباريات متتالية، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 1000 دينار.