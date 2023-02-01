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مسابقات السلة تغرم أبوسليم وتمنح الجزيرة فوزا في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 01 فبراير 2023, 12:26 مساء
مسابقات السلة تغرم أبوسليم وتمنح الجزيرة فوزا في الدوري الليبي
فريق السلة بنادي الجزيرة. (صفحة نادي الجزيرة عبر فيسبوك)
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صدر عن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة القرار رقم (4 لسنة 2023)، وجاء في مادته الأولى: «يعتبر فريق أبوسليم فاقدًا لنتيجة مباراته أمام الجزيرة والتي توقفت قبل 1.30 دقيقة من انتهائها بنتيجة (20-0)، وعدم منحه نقطة الترضية، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 دينار».

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وفي مادته الثانية يعاقب مدرب فريق أبوسليم بسام التركي، بحرمانه من مرافقة فريقه لعدد 3 مباريات متتالية، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 دينار.

وفي المادة الثالثة معاقبة مدير كرة السلة بنادي الجزيرة جاسم المعروق، بحرمانه من مرافقة فريقه لعدد 6 مباريات متتالية، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 1000 دينار.

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