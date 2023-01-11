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بالصور.. المنتخب الليبي يصل الجزائر لخوض منافسات «شان»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 08:30 مساء
بالصور.. المنتخب الليبي يصل الجزائر لخوض منافسات «شان»
من وصول لاعبي منتخب ليبيا إلى الجزائر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، 11 يناير 2023. (الإنترنت)
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وصل المنتخب الليبي إلى الجزائر، اليوم الأربعاء، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية «شان»، ويستهل المنتخب مشواره في البطولة بخوض المباراة الافتتاحية أمام «محاربي الصحراء».

ودخل المنتخب الليبي معسكرا استعداديا في تونس لمدة أسبوعين قبل السفر إلى الجزائر، وخاض خلاله لقاءين أمام ساحل العاج وانتهى اللقاء بالخسارة بهدف نظيف، والكونغو الديمقراطية وانتهت بالهزيمة بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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السعي لتكرار الإنجاز
ويسعى المنتخب الليبي لإنجاز تاريخي جديد، يحاكي ما فعله في 2014 حين تُوج باللقب في جنوب أفريقيا، مستهلا حملته بمواجهة قوية أمام أصحاب الأرض منتخب الجزائر، يوم الجمعة المقبلة.

من وصول لاعبي منتخب ليبيا إلى الجزائر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، 11 يناير 2023. (الإنترنت)
من وصول لاعبي منتخب ليبيا إلى الجزائر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، 11 يناير 2023. (الإنترنت)
من وصول لاعبي منتخب ليبيا إلى الجزائر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، 11 يناير 2023. (الإنترنت)
من وصول لاعبي منتخب ليبيا إلى الجزائر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، 11 يناير 2023. (الإنترنت)
من وصول رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الشلماني إلى الجزائر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، 11 يناير 2023. (الإنترنت)
من وصول رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الشلماني إلى الجزائر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، 11 يناير 2023. (الإنترنت)
من وصول لاعبي منتخب ليبيا إلى الجزائر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، 11 يناير 2023. (الإنترنت)
من وصول لاعبي منتخب ليبيا إلى الجزائر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، 11 يناير 2023. (الإنترنت)
من وصول لاعبي منتخب ليبيا إلى الجزائر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، 11 يناير 2023. (الإنترنت)
من وصول لاعبي منتخب ليبيا إلى الجزائر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، 11 يناير 2023. (الإنترنت)
من وصول لاعبي منتخب ليبيا إلى الجزائر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، 11 يناير 2023. (الإنترنت)
من وصول لاعبي منتخب ليبيا إلى الجزائر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، 11 يناير 2023. (الإنترنت)
من وصول المدير الفني لمنتخب ليبيا كورونتان مارتينس، إلى الجزائر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، 11 يناير 2023. (الإنترنت)
من وصول المدير الفني لمنتخب ليبيا كورونتان مارتينس، إلى الجزائر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، 11 يناير 2023. (الإنترنت)
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