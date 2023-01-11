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«فرسان المتوسط» ينهون استعداداتهم قبل السفر إلى الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 05:01 مساء
«فرسان المتوسط» ينهون استعداداتهم قبل السفر إلى الجزائر
يمينًا: مدرب المنتخب الليبي كورونتان مارتينس، يسارا: لاعبي المنتخب من معسكرهم في تونس، 11 يناير 2023. (الإنترنت)
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أنهى المنتخب الليبي استعداداته بمعسكر تونس، تمهيدا لمشاركته في بطولة أمم أفريقيا للمحليين «شان»، والتي ستنطلق في الجزائر في الفترة ما بين 13 يناير وحتى 4 فبراير 2023، ويستهل «فرسان المتوسط» مشاركتهم بمواجهة صاحب الأرض منتخب الجزائر.

ويسعى المنتخب الليبي لإنجاز تاريخي جديد، يحاكي ما فعله في 2014، حين توج باللقب في جنوب أفريقيا، مستهلا حملته بمواجهة قوية أمام أصحاب الأرض منتخب الجزائر، يوم الجمعة المقبلة.

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وفي تصريح خاص إلى قناة «بي إن سبورت»، قال مدرب المنتخب كورونتان مارتينس «نعلم أن أمامنا مباراة أولى مهمة ضد المنتخب الجزائري، ونعلم أنها لن تكون سهلة إطلاقا».

وأضاف: «سنواجه فريقا متحمسا أمام جماهيره، وفي المباراة الافتتاحية، نستعد من جهتنا، ونبذل قصارى جهودنا، لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة».

التعلم من كل مباراة
وأكمل: «هي مباريات مهمة من أجل تطور الفريق، وأيضا من أجل رفع المستوى الفردي للاعبين، استعدادا للمواعيد المقبلة، وأولها مواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، يجب أن نتعلم من كل مباراة».

وشكلت الفترة الاستعدادية التي استمرت أسبوعين فرصة للمدرب الفرنسي، للتعرف أكثر على لاعبيه، وخلق الانسجام بينهم، إضافة إلى اختيار التشكيلة الأقرب لبدء المباراة الافتتاحية للبطولة.

فرصة للتعرف على اللاعبين المحليين
ويرغب كورونتان مارتينس في التعرف أكثر على اللاعبين المحليين، الذين يشكلون نسبة مئوية كبيرة من المنتخب الليبي الأول، والذين سيخوض معهم التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، والتي تنطلق مباشرة بعد بطولة «شان».

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