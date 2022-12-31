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المراقب الدولي يتحدث عن انتخابات الأولمبية الليبية ويصفها بالشفافة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 31 ديسمبر 2022, 03:34 مساء
المراقب الدولي يتحدث عن انتخابات الأولمبية الليبية ويصفها بالشفافة
السوداني أحمد هاشم. (أرشيفية : الإنترنت)
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أكد رئيس اللجنة الأولمبية السودانية والمكلف من اللجنة الأولمبية الدولية بمراقبة انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية أحمد أبوالقاسم هاشم في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن انتخابات مجلس إدارة الأولمبية الليبية التي جرت الخميس الماضي بفندق المهاري بمدينة طرابلس كانت نموذجية وشفافة وتميزت بالروح الرياضية العالية وتقبل النتائج بصدر رحب وتميزت أيضا بقوة المنافسة في عدد من المناصب.

وأضاف هاشم قائلا «تربط بين الأولمبية الليبية والسودانية علاقات متينة ومتميزة وسنعمل سويا لوضع خارطة طريق للعمل المشترك بما يعود بالفائدة على الرياضة في البلدين». وجاءت نتيجة انتخابات مجلس إدارة الأولمبية الليبية على النحو التالي:

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▪ منصب رئيس الأولمبية  
انتخب دكتور جمال الزروق رئيسا لمجلس الإدارة بأغلبية 43  صوتا وحصول منافسه وائل بازينة على 29 صوتا.

▪ النائب الأول
شهدت انتخابات النائب الأول منافسة قوية بين المترشحين الثلاثة وانتخب محسن السباعي نائبا أول بأغلبية 25 صوتا وحصل منافسه عصمان القنين على 24 صوتا وفؤاد برغش على 23 صوتا.

▪ النائب الثاني
انتخب خميس آدم نائبا ثان بأغلبية 24 صوتا وحصول منافسيه  عبدالمنعم حريز على 23 صوتا وعادل قريش 15صوتا ومحمد أبوسيف 10 أصوات.

▪ الأمين العام
انتخب خالد الزنكولي أمينا عاما بأغلبية 51 صوتا وحصول منافسه علي صابر على 21 صوتا.

▪ الخبراء
انتخب علي أبوفراج عن الخبراء بأغلبية 45 صوتا وحصول منافسه وليد الشنطة على 19صوتا.

▪ الاتحادات الأولمبية  
تم انتخاب 7 أعضاء عن الاتحادات الأولمبية وهم: نورالدين التريكي بحصوله على 61 صوتا وعزالدين القاضي 54 صوتا وكريم فرحات 44 صوتا وأسامة قناو 42 صوتا وعدنان البكباك 41 صوتا والصديق الفوناس 38 صوتا ونورالدين الزراع 38 صوتا.

▪ الاتحادات غير الأولمبية
تم انتخاب عادل القريو بحصوله على 45 صوتا وعواطف أبوشويشة بحصولها على 30 صوتا وتحصل منافسيهم
جمال فرج 18 صوتا ومحمد الزروق 16 صوتا وبشير العرضاوي 15صوتا.

▪ ممثلات العنصر النسائي
انتخبت دكتورة حدهم محمد العابد ممثله عن العنصر النسائي لحصولها على  40 صوتا وحصلت منافستيها دكتورة ليلي الفقية حسن 22 صوتا ودكتور ليلي أبو شكيوة 9 أصوات.

▪ الرياضيون الأولمبيون
تم انتخاب علي المبروك زايد الذي اختير من لجنة الرياضيين.

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