«عمومية الأولمبية» تجدد ثقتها في الزروق لفترة رئاسية ثالثة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جددت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية في اجتماعها الانتخابي الذي عقدته، اليوم الخميس، بفندق المهاري بطرابلس، ثقتها في رئيسها الحالي جمال الزروق لفترة رئاسية ثالثة.

كما انتخبت الجمعية العمومية كل من محسن السباعي نائبا أول، وخميس آدم نائبا ثانيا، وخالد الزنكولي أمينا عاما، وانتخبت نورالدين التريكي وعزالدين القاضي وكريم فرحات وأسامة قناو وعدنان البكباك والصديق الفوناس ونورالدين الزراع لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من الاتحادات الرياضية الأولمبية.

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بينما انتخب كل من عادل القريو، وعواطف أبوشويشة، وجمال فرج، ومحمد الزروق، وبشير العرضاوي، لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من الاتحادات الرياضية غير الأولمبية.

حدهم العابد للعنصر النسائي

وفاز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن الخبراء في الحركة الرياضية علي أبوفراج، بينما فازت حدهم العابد بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن العنصر النسائي.

حدهم العابد الفائزة بمقعد المرأة في اللجنة الأولمبية الليبية من انتخابات الجمعية العمومية بطرابس، 29 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

علي أبو فراج الفائز بمقعد الخبراء في اللجنة الأولمبية الليبية من انتخابات الجمعية العمومية بطرابس، 29 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

من انتخابات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية بطرابس، 29 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

من انتخابات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية بطرابس، 29 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

من انتخابات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية بطرابس، 29 ديسمبر 2022. (الإنترنت)