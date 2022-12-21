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الزروق وبازينه يتنافسان على كرسي الرئاسة في الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 03:34 مساء
الزروق وبازينه يتنافسان على كرسي الرئاسة في الأولمبية الليبية
الزروق في الإطار الأيمن وبازينه في الإيسر. (أرشيفية : الإنترنت)
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انتهت، أمس الثلاثاء، فترة تقديم ملفات الترشح على مناصب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية، فعلى منصب رئيس مجلس إدارة الأولمبية الليبية اقتصر التنافس بين الرئيس الحالي دكتور جمال الزروق ومنافسه وائل بازينه، وعلى منصب النائب الأول يتنافس ثلاثة مترشحين النائب الأول الحالي ورئيس اتحاد ألعاب القوى محسن السباعي، ورئيس اتحاد السباحة عصمان القنين، ورئيس اتحاد السلة دكتور فؤاد برغش.

وعلى منصب النائب الثاني أربعة مترشحين، وهم رئيس اتحاد الرماية عادل قريش، والنائب الأول لاتحاد كرة القدم خميس آدم، ورئيس اتحاد الشراع عبدالمنعم بن حريز، ورئيس اتحاد تنس الطاولة محمد أبوسيف.

- مصادر إلى «بوابة الوسط»: مرشح من دائرة النخبة يستعد لمنافسة الزروق على انتخابات الأولمبية الليبية

12 مرشحًا على منصب عضوية من الاتحادات الأولمبية
وعلى منصب الأمين العام اقتصر التنافس على المرشحين الأمين العام الحالي رئيس اتحاد التنس خالد الزنكولي ورئيس اتحاد التايكوندو علي صابر، وعلى منصب عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من الاتحادات الأولمبية سيجري اختيار 7 أعضاء من بين الـ12 مترشحًا وهم: رئيس اتحاد كرة اليد الصديق الفوناس، ورئيس اتحاد الدراجات دكتور نورالدين التريكي، ورئيس اتحاد الريشة الطائرة دكتور نوري الزراع، ورئيس اتحاد الملاكمة يوسف البهلول، ورئيس اتحاد المبارزة عزالدين القاضي، ورئيس اتحاد القوس والسهم كريم فرحات، والأمين العام لاتحاد الجولف حسين بوعرقوب، ورئيس اتحاد الهوكي صلاح مهنى، ورئيس اتحاد الكرة الطائرة عدنان البكباك، ورئيس اتحاد الجودو موسى عقيل، وعضو اتحاد الأثقال أسامة قناو، وأمين عام اتحاد التجديف عماد التويب.

5 مرشحين لعضوية اتحادات غير أولمبية
وعن الاتحادات غير الأولمبية تقدم خمسة مترشحين سيجري انتخاب 2 من بينهم، وهم: رئيس اتحاد بناء الأجسام عادل القريو، ورئيس اتحاد البوكسينغ محمد الزروق، ورئيس اتحاد الووشو بشير العرضاوي، ورئيس الاتحاد النسائي عواطف أبوشويشة، ورئيس اتحاد الكاراتية جمال الرعيض.

وعن الخبراء تقدم 3 مترشحين سيجري انتخاب واحد فقط لعضوية مجلس الإدارة وهم: على أبوفراج ووليد الشنطة ووليد مبارك، وعلى منصب عضوية المرأة بمجلس الإدارة اقتصر التنافس بين ثلاث مترشحات دكتورة حدهم العابد ودكتورة ليلى الفقية حسن ودكتورة ليلى أبوشكيوة.

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