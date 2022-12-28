رئيس ألعاب القوى السابق الغرياني لـ«بوابة الوسط»: كنت أتمنى فتح باب الترشح للجميع في الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد رئيس الاتحاد الليبي السابق لألعاب القوى صالح الغرياني أنه كان يتمنى أن يُفتح باب الترشح لجميع الشخصيات الرياضية على منصب رئاسة اللجنة الأولمبية الليبية وبقية المناصب في مجلس الإدارة.

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وقال الغرياني في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «هناك كثير من الشخصيات خدمت الرياضة وكفاءات جيدة وكنت أتمنى وجودها في المشهد الأولمبي».

وأوضح الغرياني أنه شخصيًا لم يسمع بتفاصيل الترشح لمجلس الإدارة، وكان يتمنى أن توضح اللجنة الأولمبية ذلك للرأي العام الرياضي.

يذكر أن صالح الغرياني تولى مناصب عديدة في وزارة الرياضة وهو شخصية رياضية معروفة وشخصية أكاديمية.