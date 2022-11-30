جلسة انتخابية للاتحاد الدولي للرماية وسط تواجد ليبي قوي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تجرى، الأربعاء، الجلسة الانتخابية للاتحاد الدولي للرماية «ISSF» بحضور 158 دولة بمشاركة ليبية عن طريق رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل إبراهيم قريش والأمين العام للاتحاد عبدالله غيث سالم.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» أن الاتحاد الدولي للرماية وافق على حفظ عضوية ليبيا وفق الشروط المعتمدة بالنظام الأساسي للاتحاد الدولي للرماية «ISSF».

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وقال قريش في حديثه إلى «بوابة الوسط»: «أقصد شرط الالتزام هو دفع رسوم الاشتراك السنوي، وشرط المشاركة في عدد خمس بطولات دولية ينظمها أو يشرف عليها الاتحاد الدولي للعبة خلال أربع سنوات».

كان رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الرماية الروسي فلاديمير ليسين اجتمع برؤساء الاتحادات الأفريقية على هامش العملية الانتخابية والتي ستقام في مدينة شرم الشيخ المصرية.

الروسي فلاديمير ليسين. (فيسبوك)