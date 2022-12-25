  • Alwasat News
Atwasat

شوط أول سلبي في ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 ديسمبر 2022, 04:20 مساء
شوط أول سلبي في ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد
من مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد ضمن الأسبوع التاسع للدوري الليبي، 25 ديسمبر. (قناة الوسط)
alwasat radio

انتهى الشوط الأول من ديربي بنغازي بين الأهلي طرابلس والاتحاد بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن الأسبوع التاسع والأخير من مرحلة الذهاب للدوري الليبي لكرة القدم «دورينا».

وشكل الأهلي طرابلس خطورة كبيرة على مرمى الاتحاد، إذ بارد بالهجوم في الشوط الأول وأضاع العديد من الفرص، بينما أهدر الاتحاد أخطر فرص المباراة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

- شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد في «دورينا»

وأنقذ الحارس محمد نشنوش فريقه الأهلي من هدف محقق في الدقيقة 15 بعد انفراد صريح بالمرمى من مهاجم الاتحاد معاذ، لكن براعة نشنوش أنقذت الموقف وأبقت النتيجة على حالها.

تألق نشنوش دفع حارس الاتحاد اللافي هو الآخر ليظهر ما لديه، حين تصدى لتسديدة صاروخية لأنيس سلتو من على مشارف منطقة الجزاء في الدقيقة 20.

ثلاث دقائق مضافة
واستمرت المحاولات بين الفريقين، قبل أن يعلن الحكم إضافة ثلاثة دقائق كوقت بدل من ضائع، ويطلق صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في ...
عائلة بيليه تمضي ليلة الميلاد إلى جانبه في المستشفى

عائلة بيليه تمضي ليلة الميلاد إلى جانبه في المستشفى
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد في ...
معضلة «التدوير» تواجه 100 ألف طن نفايات ألعاب في فرنسا

معضلة «التدوير» تواجه 100 ألف طن نفايات ألعاب في فرنسا
بوتين: متأكد «100%» أن روسيا ستدمر صواريخ باتريوت الأميركية في أوكرانيا

بوتين: متأكد «100%» أن روسيا ستدمر صواريخ باتريوت الأميركية في أوكرانيا
بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض بشأن حلول مقبولة مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا

بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض بشأن حلول مقبولة مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا
النيابة الفرنسية: رفع قرار احتجاز المشتبه به في قتل أكراد في باريس لأسباب صحية

النيابة الفرنسية: رفع قرار احتجاز المشتبه به في قتل أكراد في باريس لأسباب صحية
الصين: تسجيل نصف مليون إصابة بـ«كوفيد» يوميا في مدينة واحدة

الصين: تسجيل نصف مليون إصابة بـ«كوفيد» يوميا في مدينة واحدة
شاهد: عاصفة «تاريخية» تتسبب بانقطاع الكهرباء وفوضى في حركة النقل في الولايات المتحدة

شاهد: عاصفة «تاريخية» تتسبب بانقطاع الكهرباء وفوضى في حركة النقل في الولايات ...
هدف ريشارليسون أجمل هدف في مونديال قطر

هدف ريشارليسون أجمل هدف في مونديال قطر
حفتر: وحدة ليبيا خط أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها

حفتر: وحدة ليبيا خط أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة

لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
مصر: نسعى لمعدل نمو 5.5% في العام المالي 2023 - 2024

مصر: نسعى لمعدل نمو 5.5% في العام المالي 2023 - 2024
في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة المناسبة لشركاء الوطن

في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة ...
في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتجنب التصعيد

في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية ...
الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا

الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا
جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي

جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي
العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»

العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تاريخ كبير من المواجهات بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. نستعرضها في يوم «الديربي»
تاريخ كبير من المواجهات بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. نستعرضها في ...
8 ميداليات للجمارك الليبي في كاراتيه الجزائر
8 ميداليات للجمارك الليبي في كاراتيه الجزائر
اليوم ليبيا الجامعي يستهل مشواره في البطولة العربية لكرة القدم الصالات
اليوم ليبيا الجامعي يستهل مشواره في البطولة العربية لكرة القدم ...
فوز السويحلي على الاتحاد المصراتي في دوري الطائرة
فوز السويحلي على الاتحاد المصراتي في دوري الطائرة
فوز سلة الأهلي طرابلس في الدوري الليبي
فوز سلة الأهلي طرابلس في الدوري الليبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل...
مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال أفريقيا دون ظهور ليبي
مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال أفريقيا دون ظهور ليبي...
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور ......
4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة ......
المزيد
ديربي العاصمة سلبي بين الأهلي طرابلس والاتحاد
ديربي العاصمة سلبي بين الأهلي طرابلس والاتحاد...
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في «دورينا»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة ......
شوط أول سلبي في ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد
شوط أول سلبي في ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد...
فوز سلة الأهلي طرابلس في الدوري الليبي
فوز سلة الأهلي طرابلس في الدوري الليبي...
فوز السويحلي على الاتحاد المصراتي في دوري الطائرة
فوز السويحلي على الاتحاد المصراتي في دوري الطائرة...
المزيد