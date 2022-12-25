شوط أول سلبي في ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى الشوط الأول من ديربي بنغازي بين الأهلي طرابلس والاتحاد بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن الأسبوع التاسع والأخير من مرحلة الذهاب للدوري الليبي لكرة القدم «دورينا».

وشكل الأهلي طرابلس خطورة كبيرة على مرمى الاتحاد، إذ بارد بالهجوم في الشوط الأول وأضاع العديد من الفرص، بينما أهدر الاتحاد أخطر فرص المباراة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

- شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد في «دورينا»

وأنقذ الحارس محمد نشنوش فريقه الأهلي من هدف محقق في الدقيقة 15 بعد انفراد صريح بالمرمى من مهاجم الاتحاد معاذ، لكن براعة نشنوش أنقذت الموقف وأبقت النتيجة على حالها.

تألق نشنوش دفع حارس الاتحاد اللافي هو الآخر ليظهر ما لديه، حين تصدى لتسديدة صاروخية لأنيس سلتو من على مشارف منطقة الجزاء في الدقيقة 20.