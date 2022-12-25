شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق الاستوديو التحليلي لديربي العاصمة بين الاتحاد وضيفه الأهلي طرابلس، في تمام الثانية والنصف مساءً، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الثانية.

ويقود الاستوديو التحليلي عبدالرزاق بالحاج، ويستضيف علي أرحومة وأسامة الفزاني وعبدالرحيم نجم، لتحليل المباراة الأبرز في الأسبوع التاسع للدوري، والتي تعتبر بست نقاط.

ويدخل الاتحاد متصدر المجموعة بـ22 نقطة، المباراة للتأكيد على صدارته، وإبعاد منافس مباشر بتوسيع فارق النقاط بينه وبين صاحب المركز الثاني فريق الأهلي طرابلس بـ14 نقطة.

فيما يسعى الأهلي طرابلس لحصد النقاط الثلاث، والضغط على المتصدر، قبل انتهاء مرحلة الذهاب، وتقليص الفارق بينه وبين الاتحاد إلى خمس نقاط.

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