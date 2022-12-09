افتتاح دوري اليد بمواجهة الأهلي طرابلس والجزيرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد، مواعيد الجولة الأولى لدوري المحترفين ضمن المجموعة الأولى للموسم الرياضي 2022- 2023، والتي ستنطلق الجمعة المقبلة، 16 ديسمبر.

ويلتقي فريق الأهلي طرابلس مع فريق الجزيرة على أرضية قاعة 17 فبراير في مدينة طرابلس، فيما يلتقي الاتحاد مع نظيره الأولمبي، عقب نهاية اللقاء الأول.

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