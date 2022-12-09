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افتتاح دوري اليد بمواجهة الأهلي طرابلس والجزيرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 09 ديسمبر 2022, 03:20 مساء
افتتاح دوري اليد بمواجهة الأهلي طرابلس والجزيرة
فريق الأهلي طرابلس لكرة اليد. (صفحة نادي الأهلي على فيسبوك)
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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد، مواعيد الجولة الأولى لدوري المحترفين ضمن المجموعة الأولى للموسم الرياضي 2022- 2023، والتي ستنطلق الجمعة المقبلة، 16 ديسمبر.

ويلتقي فريق الأهلي طرابلس مع فريق الجزيرة على أرضية قاعة 17 فبراير في مدينة طرابلس، فيما يلتقي الاتحاد مع نظيره الأولمبي، عقب نهاية اللقاء الأول.

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ختام منافسات الجولة الأولى
وتستضيف القاعة نفسها، السبت 17 ديسمبر مباراة الشرطة والمشعل، في ختام منافسات الجولة الأولى.

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