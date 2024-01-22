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فطيرة كاسترد بالبندق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 10:32 صباحا
فطيرة كاسترد بالبندق
طريقة سهلة وسريعة لتحضير حلى شهي من الكاسترد والبندق (أرشيفية: الإنترنت)
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حضري فطيرة الكاسترد بالبندق في منزلك بمكونات بسيطة وخطوات سريعة تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
1 1/4 كوب أو 175 غرام دقيق عادي.
1/2 كوب أو 100 غرام زبدة، مقطعة.
2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.
صفار بيضة.
1/2 كوب أو 125 غرام مربى مشمش.
3/4 كوب أو 150 غرام جبن كريمي.
1/2 كوب أو 100 غرام سكر كاستر.
كوب أو 160 غرام بندق محمص ومفروم.
علبة كريمة نستله أو 170 غ.
2 بيضة
ملعقة كبيرة مستخلص الفانيلا.

طريقة التحضير
- يمزج الدقيق والزبدة والسكر البودرة وصفار البيض في الخلاط؛ لتتشكل عجينة طرية (تبرد العجين لمدة ½ ساعة إذا كانت طرية جداً).

- تفرد على سطح مرشوش بالدقيق لتناسب صينية فطائر بحجم 26 سم، وتوضع في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.

- تخبز العجينة في فرن محمي على حرارة 200 درجة مئوية لمدة عشر دقائق ويوزع المربى عليها.

- يمزج الجبن الكريمي والسكر، ويخلط جيداً أو حتى يصبح المزيج ناعماً، ثم تضاف باقي المكونات وتمزج بشكل جيد.

- يصب بالتساوي على العجين المخبوز الجاهز.

- تخبز في فرن محمي على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 25-30 دقيقة، أو حتى يثبت الخليط من الوسط.

- تترك لتبرد في درجة حرارة الغرفة، ثم في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات قبل التقديم.

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