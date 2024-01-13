  • Alwasat News
Atwasat

مشروم بالبقسماط ودقيق الذرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 03:42 مساء
مشروم بالبقسماط ودقيق الذرة
طريقة سهلة وسريعة لتحضير مقبلات شهية من المشروم بخلطة البقسماط مع الثوم (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تعرفي على طريقة تحضير المشروم البانيه بالبقسماط ودقيق الذرة، وأعديه في مطبخك كنوع من أنواع المقبلات السهلة والسريعة التحضير، وذلك وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات
1/2 كيلو مشروم
فص ثوم مفروم
عصير 3 ليمونات
ملح وفلفل حسب الرغبة
شطة حسب الرغبة
زيت للقلى
1/2 كوب دقيق ذرة
1/2 كوب بقسماط

طريقة التحضير
- يخلط الثوم مع عصير الليمون والملح والفلفل والشطة، ويترك الخليط 15 دقيقة، ثم يصفى من الثوم.

- تدهن قطع المشروم بالتتبيلة بالفرشاة، ويخلط دقيق الذرة مع البقسماط، وتغطى بهما قطع المشروم.

- يسخن الزيت في مقلاة، ويحمر به المشروم حتى يصير ذهبي اللون، ويصبح جاهزا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - «طاولة خماسية» بين قادة الأطراف الرئيسية لحل الأزمة الليبية

كاريكاتير خيري - «طاولة خماسية» بين قادة الأطراف الرئيسية لحل الأزمة الليبية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة فضية السلة ولكن!

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة فضية السلة ولكن!
«السري» يذكر الجمهور الليبي بالمحترف الراحل «بزيو».. ويطالب بالمشاركة في تشييع جثمانه

«السري» يذكر الجمهور الليبي بالمحترف الراحل «بزيو».. ويطالب بالمشاركة في تشييع ...
«هوندا» تكشف تصميم السيارات المستقبلية في معرض لاس فيغاس

«هوندا» تكشف تصميم السيارات المستقبلية في معرض لاس فيغاس
الحكم على ترامب بدفع 400 ألف دولار لـ«نيويورك تايمز»

الحكم على ترامب بدفع 400 ألف دولار لـ«نيويورك تايمز»
«أمم أفريقيا 34» تنطلق اليوم بمشاركة 24 فريقا في ست مجموعات

«أمم أفريقيا 34» تنطلق اليوم بمشاركة 24 فريقا في ست مجموعات
«زامبراتيا».. أقدم قارب مخيط في البحر الأبيض المتوسط يولد من جديد

«زامبراتيا».. أقدم قارب مخيط في البحر الأبيض المتوسط يولد من جديد
اكسسوارات توفر لمستخدميها «قوى خارقة» خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

اكسسوارات توفر لمستخدميها «قوى خارقة» خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات
شاهد.. سجال بين محللي برنامج «في التسعين» حول توقف «دورينا» ومعسكر المنتخب

شاهد.. سجال بين محللي برنامج «في التسعين» حول توقف «دورينا» ومعسكر المنتخب
«الرمل يغادره النخيل» إصدار جديد للكاتب والمؤرخ سالم الكبتي

«الرمل يغادره النخيل» إصدار جديد للكاتب والمؤرخ سالم الكبتي
تقرير أوروبي يدعو إلى دعم مبادرة السنوسي للحوار في ليبيا

تقرير أوروبي يدعو إلى دعم مبادرة السنوسي للحوار في ليبيا
الرأس الأخضر ثالث بلد أفريقي يقضي على الملاريا

الرأس الأخضر ثالث بلد أفريقي يقضي على الملاريا
ميسي يعلق على مواجهته رونالدو في السعودية

ميسي يعلق على مواجهته رونالدو في السعودية
بارتفاع 11.8%.. إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز 432 مليون برميل خلال 2023

بارتفاع 11.8%.. إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز 432 مليون برميل خلال 2023
جريدة «الوسط»: رفع الدعم السلعي في مواجهة رد فعل الشارع

جريدة «الوسط»: رفع الدعم السلعي في مواجهة رد فعل الشارع
ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب

ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب
اقتراح بإنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا مرورا بليبيا

اقتراح بإنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا مرورا بليبيا
شاهد في برنامج «فلوسنا»: الدعم.. بين الاستبدال والإلغاء

شاهد في برنامج «فلوسنا»: الدعم.. بين الاستبدال والإلغاء
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
معمر بالمفروم والقشدة على الطريقة المصرية
معمر بالمفروم والقشدة على الطريقة المصرية
باتيه بالشيدر والسمسم
باتيه بالشيدر والسمسم
حضري الحليب المكثف في مطبخك
حضري الحليب المكثف في مطبخك
فطيرة الدجاج بالجبن والخس
فطيرة الدجاج بالجبن والخس
معكرونة بالصلصة الحارة
معكرونة بالصلصة الحارة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هريسة تونسية حارة
هريسة تونسية حارة...
شاورما لحم بالطماطم
شاورما لحم بالطماطم...
فطيرة تفاح باللوز
فطيرة تفاح باللوز...
وافل بالتوفي
وافل بالتوفي...
كسكسي بالدجاج والجزر
كسكسي بالدجاج والجزر...
المزيد
باذنجان مخلل
باذنجان مخلل...
مشروم بالبقسماط ودقيق الذرة
مشروم بالبقسماط ودقيق الذرة...
مشروب شوكولاتة بالتمر
مشروب شوكولاتة بالتمر...
معكرونة بالصلصة الحارة
معكرونة بالصلصة الحارة...
فطيرة الدجاج بالجبن والخس
فطيرة الدجاج بالجبن والخس...
المزيد