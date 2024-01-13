مشروم بالبقسماط ودقيق الذرة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي على طريقة تحضير المشروم البانيه بالبقسماط ودقيق الذرة، وأعديه في مطبخك كنوع من أنواع المقبلات السهلة والسريعة التحضير، وذلك وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات

1/2 كيلو مشروم

فص ثوم مفروم

عصير 3 ليمونات

ملح وفلفل حسب الرغبة

شطة حسب الرغبة

زيت للقلى

1/2 كوب دقيق ذرة

1/2 كوب بقسماط

طريقة التحضير

- يخلط الثوم مع عصير الليمون والملح والفلفل والشطة، ويترك الخليط 15 دقيقة، ثم يصفى من الثوم.

- تدهن قطع المشروم بالتتبيلة بالفرشاة، ويخلط دقيق الذرة مع البقسماط، وتغطى بهما قطع المشروم.

- يسخن الزيت في مقلاة، ويحمر به المشروم حتى يصير ذهبي اللون، ويصبح جاهزا للتقديم.