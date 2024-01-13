مشروم بالبقسماط ودقيق الذرة...

تعرفي على طريقة تحضير المشروم البانيه بالبقسماط ودقيق الذرة، وأعديه في مطبخك كنوع من أنواع المقبلات السهلة والسريعة التحضير، وذلك وفقًا لموقع «هناكل».
المكونات
1/2 كيلو مشروم
فص ثوم مفروم
عصير 3 ليمونات
ملح وفلفل حسب الرغبة
شطة حسب الرغبة
زيت للقلى
1/2 كوب دقيق ذرة
1/2 كوب بقسماط
طريقة التحضير
- يخلط الثوم مع عصير الليمون والملح والفلفل والشطة، ويترك الخليط 15 دقيقة، ثم يصفى من الثوم.
- تدهن قطع المشروم بالتتبيلة بالفرشاة، ويخلط دقيق الذرة مع البقسماط، وتغطى بهما قطع المشروم.
- يسخن الزيت في مقلاة، ويحمر به المشروم حتى يصير ذهبي اللون، ويصبح جاهزا للتقديم.
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