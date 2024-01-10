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معمر بالمفروم والقشدة على الطريقة المصرية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 01:44 مساء
معمر بالمفروم والقشدة على الطريقة المصرية
حضري طاجن الأرز المعمر الشهي مع اللحم المفروم واستمتعي بمذاقه (أرشيفية: الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير أرز معمر شهي مع اللحم المفروم و الحليب والقشدة اللذيذة، وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
كوب أرز.
2 كوب حليب.
1/2 كيلو لحمة مفرومة.
2 ملعقة معجون طماطم.
كوب قشدة.
ملح وفلفل.
حبهان (هيل) مطحون.
خل.
زيت.

طريقة التحضير
- يغسل الأرز ويُنقع في الماء لمدة 15 دقيقة ونحضر طاجن مناسب تشكل الكفتة على شكل كرات متوسطة الحجم.
- في مقلاة يُسخين الزيت وتشوح الكفتة، ثم يضاف إليها الخل ومعجون الطماطم والهيل والملح والفلفل ويدعك الخليط ليكون به صلصة خفيفة ويتم تصفية الأرز وتوضع ثلث كميته في الطاجن.
- توضع الكفتة مع صلصتها الخفيفة ثم بقية الأرز لتغطى الكفتة ثم يضاف الحليب والمرق.
- وزعي القشدة ولا تقلبي ثم يغطى الطاجن ويوضع في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ساعة إلى أن ينضج الأرز، وافتحي الغطاء ويترك لمدة 10 دقائق ليصبح ذهبي اللون ويصبح جاهزا للتقديم.

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