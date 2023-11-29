بسكويت مملح...

تعلمي معنا طريقة تحضير البسكويت المالح المقرمش، وحضريه لأطفالك مع وجباتهم المدرسية كوجبة سناكس، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
ملعقة صغيرة سكر ابيض
ملعقة صغيرة خميرة
كوبا دقيق
كوب ماء دافئ
1/2 ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
1/4 ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم
3 ملاعق زيت نباتي
1/2 ملعقة ملح
طريقة التحضير
- في وعاء، اخلطي نصف كوب من الماء والخميرة والسكر، ثم ضعي الخليط جانبا حتى يتخمر.
- اضيفي الدقيق والبيكربونات الصوديوم والملح والبايكينغ باودر وكمية الماء المتبقية، واعجني المكونات جيدا حتى تحصلين على عجينة متماسكة، ثم اضيفي الزيت واعجني مجددا، ثم غطي العجينة واتركيها جانبا حتى تتخمر.
- افردي العجينة على سطح صلب منثور بالقليل من الدقيق، حتى تصبح شفافة، ثم قطعيها بحسب رغبتك بقطاعة بسكويت.
- صفي حبات البسكويت في صينية فرن، وادهني وجهها بخليط الزيت والماء، ثم انثري على وجهها الملح الخشن.
- ادخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لنحو 10 دقائق، ثم اشعلي الفرن من الجهة العلوية حتى يتحمر وجه حبات البسكويت، ويصبح جاهزا للتقديم.
تعليقات