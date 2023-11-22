ستربس الدجاج في المقلاة الهوائية

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير ستربس الدجاج في المقلاة الهوائية بالقليل من الزيت، مقرمشة وصحية، حضريها وقدميها ساخنة بجانب الصوص المفضل لكِ وفقا لموقع موقع «شهية».

المكونات

1/4 ملعقة كاري.

1/4 ملعقة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل حار.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 صدر دجاج مقطع شرائح طولية.

1/4 ملعقة زنجبيل.

1/4 ملعقة كاري.

حبة بيض.

بقسماط مطحون.

دقيق.

شوفان مطحون.

طريقة التحضير

- تبلي صدور الدجاج بكل التوابل وقلبيها جيدا، ثم قومي بوضع الدجاج بالخليط في الثلاجة لمدة 60 دقيقة على الأقل.

- ابدئي بغمس صدور الدجاج في الدقيق ثم قومي بغمس الدجاج في البيض ثم البقسماط المخلوط بالشوفان.

- ادهني القلاية بمسحة زيت ثم اضبطي القلاية الهوائية على 15 دقيقة على درجة حرارة 200 مئوية.

- ضعي صدور الدجاج في المقلاة وقدميها ساخنة بجانب الصوص المفضل لك.

