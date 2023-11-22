تعلمي معنا طريقة تحضير ستربس الدجاج في المقلاة الهوائية بالقليل من الزيت، مقرمشة وصحية، حضريها وقدميها ساخنة بجانب الصوص المفضل لكِ وفقا لموقع موقع «شهية».
المكونات
1/4 ملعقة كاري.
1/4 ملعقة ملح.
ملعقة صغيرة فلفل حار.
ملعقة صغيرة ثوم بودر.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
2 صدر دجاج مقطع شرائح طولية.
1/4 ملعقة زنجبيل.
1/4 ملعقة كاري.
حبة بيض.
بقسماط مطحون.
دقيق.
شوفان مطحون.
طريقة التحضير
- تبلي صدور الدجاج بكل التوابل وقلبيها جيدا، ثم قومي بوضع الدجاج بالخليط في الثلاجة لمدة 60 دقيقة على الأقل.
- ابدئي بغمس صدور الدجاج في الدقيق ثم قومي بغمس الدجاج في البيض ثم البقسماط المخلوط بالشوفان.
- ادهني القلاية بمسحة زيت ثم اضبطي القلاية الهوائية على 15 دقيقة على درجة حرارة 200 مئوية.
- ضعي صدور الدجاج في المقلاة وقدميها ساخنة بجانب الصوص المفضل لك.
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