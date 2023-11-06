طريقة سهلة لعمل مكرونة بالدجاج وصوص الباربكيو

القاهرة - بوابة الوسط

تعتبر المكرونة من الأكلات الشائعة ولها شهرة عالمية ومن أكثر البلاد المشهورة بها إيطاليا، ولها طرق متعددة لإعدادها فيمكن أن تؤكل بالصلصة الحمراء أو الوايت صوص أو أي نوع صوص مفضل لديك، ولمزيد من القيمة الغذائية يمكن إضافة خضروات مثل الفلفل الألوان والمشروم ولجذب الأطفال قد يضاف إليها أنواع الجبن المختلفة والزيتون، ومن الوصفات السهلة واللذيذة لإعدادها مكرونة الدجاج وصوص الباربكيو التي يمكنك تحضيرها بأقل من نصف ساعة وتقديمها لأسرتك، حسب موقع «بيتي مملكتي».

المكونات:

-3 صدور دجاج مخلية.

- نصف كيلو مكرونة.

- 1 حبة بصل مفروم ناعم.

- 3 ملاعق كبيرة باربكيو صوص.

- 1 ملعقة صغيرة ملح.

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

- 3 ملاعق جبن سائل.

- جبن شيدر لتزيين الوجه.

- ثلث كوب من كريمة الطهي.

- 4 فصوص ثوم مهروس.

- مكعب مرقة .

طريقة التحضير:

- تُسلق المكرونة بالطريقة المعتادة وتُصفي.

- في وعاء على النار نُشوح البصل، ونضيف لها الثوم المهروس ومكعب مرقة.

- نضيف الفلفل الأسود والبابريكا ونقلب المكونات جيدا.

-نُقّطع صدور الدجاج المخلية لمكعبات صغيرة، ونشوحها مع البصل حتى يتغير لونها.

- نضيف صوص الباربكيو ونقلب، ثم نغطي الوعاء حتي ينضج الدجاج وينضج الصوص.

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- نصفي المكرونة ونضيفها لخلطة الدجاج ونقلب لمدة خمس دقائق.

- نضيف كريمة الطبخ والجبن ونقلب جيدا.

- نضبط عيار الملح ونتركها على نار هادئة مع التقليب حتى يثقل القوام.

- توضع المكرونة بصينية ونبشر على الوجه جبن شيدر.

- تدخل الفرن حتى يذوب الجبن ونقدمها ساخنة.