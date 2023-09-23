كيك البندق

القاهرة - بوابة الوسط

كيكة البندق وصفة حلى مميزة وشهية جداً تحضر بطريقة سهلة وسريعة، فهي تتكون من كيك بالزبدة والكاكاو ونكهة البندق مغطى بالكراميل والبندق والشوكولاتة. تعرفي على طريقة تحضيرها معنا، وأعديها في مطبخك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

4 أكواب دقيق

كوب: حليب - بندق محمص

¾ كوب سكر - شوكولاتة مذابة - صوص الكراميل

¼ كوب زبدة

3 بيضات

3 ملاعق كبيرة كاكاو

⅔ ملعقة كبيرة بيكينغ باودر

ملعقة صغيرة: فانيليا - نكهة البندق

طريقة التحضير

- نضع البيض في وعاء، ونضيف فوقه السكر والفانيليا، ونخفق بالخفاقة الكهربائية لـ5 دقائق، حتى يصبح القوام كريميا، ثم نضيف الحليب والزبدة، ونخلط جيداً.

- نضيف الكاكاو ونخفق لدقيقتين، حتى تتداخل جميع المكونات معاً، ثم نضيف الدقيق بالتدريج مع الخفق المستمر، وأخيراً نضيف نكهة البندق والبيكينغ باودر ونخلط جيداً، ثم ندهن قالب الكيك بالزبدة، ونرش القليل من الدقيق والكاكاو.

- نسكب الخليط المحضر في القالب، وندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لـ0 دقيقة، حتى ينضج ويتحمر، ثم نخرجه ونتركه يبرد قليلاً، ثم ندهن الوجه بصوص الكراميل، ونوزع البندق فوقه، ثم نزينه بالشوكولاتة المذابة، ويصبح جاهزا للتقديم.