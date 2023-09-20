براونيز بالجبن الكريمي والفول السوداني

القاهرة - بوابة الوسط

حلوى باردة سهلة التحضير ولذيذة من الفول السوداني والبراونيز قدميها مع الشاي الساخن أو فنجان القهوة تعلميها معنا بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

علبة جبنة كريمية بحرارة الغرفة.

كوب سكر ناعم.

كوب زبدة الفول السوداني.

عبوة من خليط البراونيز الجاهز محضر حسب التعليمات على العبوة.

صلصة الشوكولاتة الجاهزة.

كوب كريمة مخفوقة.

طريقة التحضير

- بطني صينية مربعة بورق الزبدة حتى الحواف وادهنيها بالزبدة لخبز خليط البراونيز واتركيه يبرد تماما.

- اخفقي الجبنة الكريمية حتى تصبح هشة ثم أضيفي زبدة الفول السوداني مع استمرار الخفق.

- أضيفي السكر الناعم للخليط ببطء مع الخلط حتى بصبح الخليط ناعما وأدخلي الخليط الثلاجة لمدة ساعة

- افردي خليط الجبنة المحضر فوق طبقة البراونيز المحضرة ووزعيها.

- زينيها بالكريمة المخفوقة وصلصة الشوكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم.