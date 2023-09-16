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خبز الفاهيتا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 01:27 مساء
خبز الفاهيتا
طريقة سهلة لعمل خبز الفاهيتا. تعلميها معنا بسهولة.(الإنترنت)
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طريقة سهلة لعمل خبز الفاهيتا. تعلميها معنا، وأعديه في مطبخك بسهولة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
1/3 كوب سمن نباتي
2 و1/2 كوب دقيق
كوب ماء ساخن
1/2 ملعقة بيكينغ باودر
ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير
- اخلطي الدقيق مع البيكينغ باودر والملح والسمن في محضرة الطعام، حتى يصبح الخليط كالفتات.

- اضيفي الماء الساخن بالتدريج مع الخليط، حتى تتكون عجينة طرية وناعمة.

- ازيلي العجينة من محضرة الطعام، واعجينها بيدكِ، ثم اصنعي منها كرات صغيرة.

- افردي الكرات على سطح مرشوش دقيق بواسطة المرق، وغطيها بمنشفة مطبخ، واتركيها 30 دقيقة.

- سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة، وضعي العجين الممدود في المقلاة 30 ثانية، حتى تظهر فقاقيع وينضج الخبز، ثم اقلبيه على الجهة الأخرى.

- ضعي الخبز في كيس بلاستيك ومنشفة مطبخ، واحفظيه إلى حين الاستخدام.

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