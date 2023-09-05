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باستا شيبس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 01:58 مساء
باستا شيبس
حضري لعائلتك الباستا شيبس المقرمشة، وقدميها لهم مع الصوص المفضل لكم (الإنترنت)
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حضري لعائلتك الباستا شيبس المقرمشة، وقدميها لهم مع الصوص المفضل لكم، واستمتعوا بمذاقها الشهي من صنع يديكي.

المكونات
ثوم بودر
بابريكا
كمون
500 غرام معكرونة
1/2 ملعقة ملح
1/4 ملعقة فلفل
5 ملاعق جبن مبشورة
زيت للقلي
بقسماط مطحون
أوريغانو

طريقة التحضير
- اسلقي المعكرونة بالماء، ثم صفيها، واضيفي لها ملعقة زيت زيتون، وحركي جيدا.

- تبلي المكعرونة بالملح والفلفل والبابريكا والأوريغانو والثوم البودر، ثم اضيفي الجبنة المبروشة، واخلطي المكونات جيدا.

- سخني الزيت جيدا، وضعي فيه المعكرونة، حتى تصبح ذات لون ذهبي ومقرمشة، ثم صفيها من الزيت، لتصبح جاهزة للتقديم.
 

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