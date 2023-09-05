باستا شيبس...

حضري لعائلتك الباستا شيبس المقرمشة، وقدميها لهم مع الصوص المفضل لكم، واستمتعوا بمذاقها الشهي من صنع يديكي.
المكونات
ثوم بودر
بابريكا
كمون
500 غرام معكرونة
1/2 ملعقة ملح
1/4 ملعقة فلفل
5 ملاعق جبن مبشورة
زيت للقلي
بقسماط مطحون
أوريغانو
طريقة التحضير
- اسلقي المعكرونة بالماء، ثم صفيها، واضيفي لها ملعقة زيت زيتون، وحركي جيدا.
- تبلي المكعرونة بالملح والفلفل والبابريكا والأوريغانو والثوم البودر، ثم اضيفي الجبنة المبروشة، واخلطي المكونات جيدا.
- سخني الزيت جيدا، وضعي فيه المعكرونة، حتى تصبح ذات لون ذهبي ومقرمشة، ثم صفيها من الزيت، لتصبح جاهزة للتقديم.
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