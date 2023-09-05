باستا شيبس

القاهرة - بوابة الوسط

حضري لعائلتك الباستا شيبس المقرمشة، وقدميها لهم مع الصوص المفضل لكم، واستمتعوا بمذاقها الشهي من صنع يديكي.

المكونات

ثوم بودر

بابريكا

كمون

500 غرام معكرونة

1/2 ملعقة ملح

1/4 ملعقة فلفل

5 ملاعق جبن مبشورة

زيت للقلي

بقسماط مطحون

أوريغانو

طريقة التحضير

- اسلقي المعكرونة بالماء، ثم صفيها، واضيفي لها ملعقة زيت زيتون، وحركي جيدا.

- تبلي المكعرونة بالملح والفلفل والبابريكا والأوريغانو والثوم البودر، ثم اضيفي الجبنة المبروشة، واخلطي المكونات جيدا.

- سخني الزيت جيدا، وضعي فيه المعكرونة، حتى تصبح ذات لون ذهبي ومقرمشة، ثم صفيها من الزيت، لتصبح جاهزة للتقديم.

