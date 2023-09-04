نوتيلا أيس كريم من صنع يديك

القاهرة - بوابة الوسط

بمكونات بسيطة ونتيجة مضمونة حضري أيس كريم النوتيلا اللذيذ واستمتعي بمذاقه الرائع في يوم صيف حار، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

- فانيليا.

- 1/4 كيلو شوكولاتة نوتيلا.

- علبة حليب مكثف.

- 500 مل دوبل كريم.

طريقة التحضير

- قومي بخفق الحليب المكثف المحلى والفانيليا والنوتيلا جيدا حتى يتجانس الخليط معا ويوضع في الثلاجة.

- في هذه الأثناء سنضع الكريمة ونخفقها جيدا حتى يتكاثف المزيج وعندما يبدأ بالتكاثف نتوقف عن الخلط.

- ثم أضيفي خليط النوتيلا إلى الكريمة.

- اسكبي الأيس كريم في علبة ويسوى السطح وتغلق جيدا وتوضع في الثلاجة حتى يتماسك.

- نضع الأيس الكريم بواسطة الملعقة في أطباق التقديم ونزينه بصوص الشوكولاتة أو حبات الشوكولاتة المقرمشة.