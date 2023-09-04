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نوتيلا أيس كريم من صنع يديك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 03:33 مساء
نوتيلا أيس كريم من صنع يديك
طريقة سهلة وسريعة لتحضير أيس كريم النوتيلا الشهي في مطبخك (الإنترنت)
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بمكونات بسيطة ونتيجة مضمونة حضري أيس كريم النوتيلا اللذيذ واستمتعي بمذاقه الرائع في يوم صيف حار، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
- فانيليا.
- 1/4 كيلو شوكولاتة نوتيلا.
- علبة حليب مكثف.
- 500 مل دوبل كريم.

طريقة التحضير
- قومي بخفق الحليب المكثف المحلى والفانيليا والنوتيلا جيدا حتى يتجانس الخليط معا ويوضع في الثلاجة.

- في هذه الأثناء سنضع الكريمة ونخفقها جيدا حتى يتكاثف المزيج وعندما يبدأ بالتكاثف نتوقف عن الخلط.

- ثم أضيفي خليط النوتيلا إلى الكريمة.

- اسكبي الأيس كريم في علبة ويسوى السطح وتغلق جيدا وتوضع في الثلاجة حتى يتماسك.

- نضع الأيس الكريم بواسطة الملعقة في أطباق التقديم ونزينه بصوص الشوكولاتة أو حبات الشوكولاتة المقرمشة.

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