نوتيلا أيس كريم من صنع يديك...

بمكونات بسيطة ونتيجة مضمونة حضري أيس كريم النوتيلا اللذيذ واستمتعي بمذاقه الرائع في يوم صيف حار، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
- فانيليا.
- 1/4 كيلو شوكولاتة نوتيلا.
- علبة حليب مكثف.
- 500 مل دوبل كريم.
طريقة التحضير
- قومي بخفق الحليب المكثف المحلى والفانيليا والنوتيلا جيدا حتى يتجانس الخليط معا ويوضع في الثلاجة.
- في هذه الأثناء سنضع الكريمة ونخفقها جيدا حتى يتكاثف المزيج وعندما يبدأ بالتكاثف نتوقف عن الخلط.
- ثم أضيفي خليط النوتيلا إلى الكريمة.
- اسكبي الأيس كريم في علبة ويسوى السطح وتغلق جيدا وتوضع في الثلاجة حتى يتماسك.
- نضع الأيس الكريم بواسطة الملعقة في أطباق التقديم ونزينه بصوص الشوكولاتة أو حبات الشوكولاتة المقرمشة.
تعليقات