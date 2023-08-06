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كيك بعجينة الكوكيز والنوتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 07:50 صباحا
كيك بعجينة الكوكيز والنوتيلا
لعاشقات الشوكولاتة اخترنا لكِ طريقة سهلة لتحضير الكيك بعجينة الكوكيز وحشوة النوتيلا (الإنترنت)
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لعاشقات الشوكولاتة اخترنا لكِ اليوم طريقة سهلة لتحضير الكيك بعجينة الكوكيز وحشوة النوتيلا اللذيذة. تعلميها معنا، وأعديها لأطفالك من صنع يديكِ وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
ملعقة صغيرة بيكينغ بودر
200 غرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة
ملعقة صغيرة بيكينغ صودا
1/2 كوب سكر أبيض
1/2 كوب سكر بني
3 أكواب دقيق
نوتيلا للحشو
ملعقة صغيرة من الفانيليا
رشة ملح
مكعبات شوكولاتة

طريقة التحضير
- اخلطي الدقيق مع البيكينغ بودر والبيكينغ صودا ورشة الملح.
- اخفقي الزبدة مع السكر، واضيفي البيض والفانيليا إلي أن تتجانس المكونات مع بعضها.
- اضيفي خليط الدقيق تدريجيا مع الاستمرار في الخفق، ثم نضيف قطع الشوكولاتة، ونخلطها في العجينة.
- ستلاحظين أن عجينة كيك الكوكيز تشبه عجينة البسكويت عكس عجينة الكيك العادي.
- ادهني صينية أو قالبا بالزبدة وقليل من الدقيق.
- ضعي جزءا من الخليط في الصينية، وبعدها افردي شوكولاتة النوتيلا، ثم ضعي باقي العجينة.
- اخبزي الكيك لنحو 30 دقيقة علي درجة حرارة 200 درجة مئوية، وقدميها ساخنة أو بعد أن تبرد حسب الرغبة.

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