كيك بعجينة الكوكيز والنوتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

لعاشقات الشوكولاتة اخترنا لكِ اليوم طريقة سهلة لتحضير الكيك بعجينة الكوكيز وحشوة النوتيلا اللذيذة. تعلميها معنا، وأعديها لأطفالك من صنع يديكِ وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

ملعقة صغيرة بيكينغ بودر

200 غرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة صغيرة بيكينغ صودا

1/2 كوب سكر أبيض

1/2 كوب سكر بني

3 أكواب دقيق

نوتيلا للحشو

ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة ملح

مكعبات شوكولاتة