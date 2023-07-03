كعكة الأرز الكوري

القاهرة - بوابة الوسط

كعك الأرز.. وصفة حلويات مميزة من المطبخ الكوري، فهي كعكة من دقيق الأرز والبيض والسكر والزبدة والعسل والهيل والمكسرات تُخبز بالفرن وشهية، تعلمي معنا الطريقة وفقاً لموقع «شهية».

المكونات

2 كوب دقيق الأرز الناعم

كوب زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة - سكر بودرة - فول سوداني للتزيين أو أي نوع مكسرات حسب الرغبة

2 بيضة مفصولة الصفار عن البياض

2 ملعقة كبيرة عسل

½ ملعقة صغيرة هيل مطحون