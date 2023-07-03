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كعكة الأرز الكوري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 04:38 مساء
كعكة الأرز الكوري
كعك الأرز وصفة حلويات مميزة من المطبخ الكوري فهي كعكة من دقيق الأرز (الإنترنت)
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كعك الأرز.. وصفة حلويات مميزة من المطبخ الكوري، فهي كعكة من دقيق الأرز والبيض والسكر والزبدة والعسل والهيل والمكسرات تُخبز بالفرن وشهية، تعلمي معنا الطريقة وفقاً لموقع «شهية».

المكونات
2 كوب دقيق الأرز الناعم
كوب زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة - سكر بودرة - فول سوداني للتزيين أو أي نوع مكسرات حسب الرغبة
2 بيضة مفصولة الصفار عن البياض
2 ملعقة كبيرة عسل
½ ملعقة صغيرة هيل مطحون

طريقة التحضير
- نضع الزبدة والسكر في وعاء ونخفق بالخفاقة الكهربائية لمدة أربع دقائق حتى نحصل على خليط كريمي ناعم، نضيف صفار البيض بالتدريج مع الخلط المستمر، ونضيف العسل ونخلط، ثم نخلط دقيق الأرز مع الهيل المطحون، ثم نضيفه فوق الخليط السابق بالتدريج مع استمرار الخلط حتى نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة طرية، نغطيها بالنايلون ونتركها ترتاح لمدة ساعة على الأقل، بعد انقضاء الوقت المحدد نشكل العجينة على شكل كُرات صغيرة متساوية في الحجم.
- ثم نصفّها في صينية مغلفة بورق الزبدة وندهن الوجه ببياض البيض ونرش المكسرات فوقها، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة حتى تنضج تماماً دون أن يتغير لون الوجه، نخرجها ونتركها تبرد ثم نسكبها في طبق التقديم .

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